Создатели "Игры престолов" займутся экранизацией романа "Лавкрафт"

Детали будущей экранизации пока держатся в секрете.

Сценаристы фэнтезийной телесаги "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс, которые покинули проект будущей трилогии по вселенной "Звездных войн", займутся экранизацией графического романа "Лавкрафт".

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Пока Бениофф и Уайсс числятся в качестве продюсеров ленты, передает 112.ua со ссылкой на Deadline.

В основе сюжета лежит хроника жизни известного писателя Говарда Лавкрафта, написавшего "Зов Ктулху", "Хребты безумия" и другие произведения в жанре ужаса.

Детали будущей экранизации пока держатся в секрете. Известно лишь, что действие развернется в 1920 году, и по слухам, авторы хотят раскрыть идею того, что чудовища Лавкрафта существовали в реальности.

Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайс приняли решение покинуть телеканал HBO и подписать соглашение с Netflix