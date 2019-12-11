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Стало известно, кто сыграет в перезапуске рождественской комедии "Один дома"

11:36, 11 декабря 2019
Кино и музыка
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Пока не сообщается, кого будут играть актеры в перезапущенной версии \ REX/SHUTTERSTOCK

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Как сообщает 112.ua со ссылкой на Variety, ими станут Арчи Йейтс, Элли Кемпер и Роб Делани.

Арчи Йейтс известен по комедии "Кролик Джоджо" с Тайкой Вайтити. По информации издания, Арчи не будет играть персонажа Маколея Калкина из оригинальных фильмов - это самостоятельная история.

Кого сыграют Элли Кемпер и Роб Делани пока что не сообщается

Режиссером картины выступит Дэн Мэйзер. Съемки начнутся в феврале 2020 года.

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Теги: #фильм