Стало известно, кто сыграет в перезапуске рождественской комедии "Один дома"
11:36, 11 декабря 2019Кино и музыка
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Съемки обновленного фильма начнутся в феврале следующего года.
Пока не сообщается, кого будут играть актеры в перезапущенной версии \ REX/SHUTTERSTOCK
Стали известны имена актеров, которые сыграют в перезагрузке культового фильма "Один дома".
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Как сообщает 112.ua со ссылкой на Variety, ими станут Арчи Йейтс, Элли Кемпер и Роб Делани.
Арчи Йейтс известен по комедии "Кролик Джоджо" с Тайкой Вайтити. По информации издания, Арчи не будет играть персонажа Маколея Калкина из оригинальных фильмов - это самостоятельная история.
Кого сыграют Элли Кемпер и Роб Делани пока что не сообщается.
Режиссером картины выступит Дэн Мэйзер. Съемки начнутся в феврале 2020 года.
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