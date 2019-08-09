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Повзрослевший Кевин из "Один дома" забавно "потроллил" идею переснять фильм (фото)

09:39, 09 августа 2019
Кино и музыка
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Калкину исполнилось 38 лет / Твиттер Маколей Калкин

Студия Disney объявила о планах на перезапуск «Один дома». Пока неизвестно, что это будет - полнометражное кино или сериал для стримингового сервиса Disney+. Однако компания подчеркнула, что римейк будет направлен на новое поколение зрителей.

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У 38-летнего актера Маколея Калкина, сыгравшего главного героя в первых двух частях «Один дома», уже готова своя версия перезапуска. Он выложил свое фото в домашней обстановке. Калкин, в одних трусах и короткой майке, сидит на диване, что-то ест и томно смотрит в камеру. «Эй, Disney, позвони мне!» - добавил он.

Пользователи сети тоже не задержались с ответом Калкину.

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Теги: #фото Калкина#мальчик из Один дома