Повзрослевший Кевин из "Один дома" забавно "потроллил" идею переснять фильм (фото)
Студия Disney объявила о планах на перезапуск «Один дома». Пока неизвестно, что это будет - полнометражное кино или сериал для стримингового сервиса Disney+. Однако компания подчеркнула, что римейк будет направлен на новое поколение зрителей.
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У 38-летнего актера Маколея Калкина, сыгравшего главного героя в первых двух частях «Один дома», уже готова своя версия перезапуска. Он выложил свое фото в домашней обстановке. Калкин, в одних трусах и короткой майке, сидит на диване, что-то ест и томно смотрит в камеру. «Эй, Disney, позвони мне!» - добавил он.
Пользователи сети тоже не задержались с ответом Калкину.
August 7, 2019