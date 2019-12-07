Роберт Дауни-младший обратился к украинцам (видео)

В ролике Дауни-младший вспоминает украинский борщ и соловьев.

Американская студия кинематографа Universal сделала оригинальную персонифицированную рекламу с участием голливудской звезды Роберта Дауни-младшего. В список попала и Украина.

Актер призвал зрителей прийти на премьеру нового фильма про доктора Дулитла.

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Видеообращение к украинским зрителям уже появилось в Youtube. В ролике Дауни-младший вспоминает украинский борщ и соловьев.

"Божечки?! Вы все здесь? Нет? Что ж, тогда зовите Ольгу. Я подожду. Мало времени? Тогда передайте ей, что я снимаюсь в новом фильме "Дулитл". Это фантастическое приключение, где в главной роли я и огромное количество животных. Да, в фильме нет соловья. Однако есть попугай по имени Полинезия, и она довольно похожа на него. Ей трудно брать высокие ноты, но она пытается. А борщ она готовит такой себе", – сказал актер.

Справка УНИАН. Путешествие доктора Дулитла — предстоящая американская фантастическая приключенческая кинокомедия. Экранизация романа Хью Лофтинга «Путешествия доктора Дулитла», рассказывающая о приключениях ветеринара, который умеет разговаривать с животными. Главную роль исполнит Роберт Дауни-младший. Премьера запланирована на 9 января 2020 года.

Напомним, стриминговый сервис Disney+ показал расширенную версию супергеройської ленты "Мстители: финал" от киностудии Marvel.