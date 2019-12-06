HBO показал трейлер сериала "Чужак" по роману Стивена Кинга

Сериал, состоящий из десяти эпизодов, выйдет 12 января 2020 года.

HBO выпустил официальный трейлер мистического детективного сериала "Чужак" (The Outsider), снятого на основе одноименного романа Стивена Кинга 2018 года.

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Режиссером выступил Джейсон Бейтман. В картине снимались Бен Мендельсон, Синтиа Эриво, Билл Кэмп, Пэдди Консидайн.

Сюжет рассказывает о детективе полиции Ральфе Андерсоне, который расследует убийство 11-летнего мальчика, передает 112.ua. Улики указывают на причастность к преступлению тренера местной детской бейсбольной лиги, но у него есть алиби. Дело оказывается сложным, поэтому ему приходится обратиться за помощью к частному сыщику с необычными способностями.

Сериал, состоящий из десяти эпизодов, выйдет 12 января 2020 года.

Стивен Кинг прокомментировал новый проект в Twitter. ""Чужак" - одна из лучших адаптаций моих работ. Надеюсь, вы это посмотрите", - написал он в сообщении.