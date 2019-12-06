цей матеріал доступний українською

HBO показал трейлер сериала "Чужак" по роману Стивена Кинга

11:20, 06 декабря 2019
Кино и музыка
70 0
Кинг назвал "Чужака" - одной из лучших адаптаций его работ \ скриншот с видео

HBO выпустил официальный трейлер мистического детективного сериала "Чужак" (The Outsider), снятого на основе одноименного романа Стивена Кинга 2018 года.

Читайте такжеДэйн ДеХаан сыграет с Джулианной Мур в сериале "История Лизи" по Стивену Кингу

Режиссером выступил Джейсон Бейтман. В картине снимались Бен Мендельсон, Синтиа Эриво, Билл Кэмп, Пэдди Консидайн.

Сюжет рассказывает о детективе полиции Ральфе Андерсоне, который расследует убийство 11-летнего мальчика, передает 112.ua. Улики указывают на причастность к преступлению тренера местной детской бейсбольной лиги, но у него есть алиби. Дело оказывается сложным, поэтому ему приходится обратиться за помощью к частному сыщику с необычными способностями.

Сериал, состоящий из десяти эпизодов, выйдет 12 января 2020 года.

Стивен Кинг прокомментировал новый проект в Twitter. ""Чужак" - одна из лучших адаптаций моих работ. Надеюсь, вы это посмотрите", - написал он в сообщении.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #сериал#стивен кинг