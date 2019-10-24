Стивен Кинг назвал лучший фильм, сериал и книгу к Хэллоуину

Писателю понравился недавний перезапуск «Детских игр».

Культовый писатель Стивен Кинг назвал журналистам лучший фильм, сериал и книгу, с которыми в этом году можно встретить Хэллоуин.

Как сообщает EW, в интервью писатель назвал три произведения.

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Лучшим фильмом к самому жуткому празднику года Кинг назвал «Детские игры» режиссёра Ларса Клевберга. Этот фильм является перезапуском известного треш-хоррора про куклу-убийцу по прозвищу Чаки.

«Марк Хэмилл подарил голос Чаки, и я просто, чтоб его, полюбил этот фильм. Я смеялся и плакал над происходящим. Все в этом фильме проделали потрясающую работу. Это умный сценарий и там просто вагон веселья», – отметил Кинг.

Лучшим сериалом Кинг назвал шоу Marianne, которое выходит на сервисе Netflix.

«Это французский сериал, и он очень, очень страшный. В нем есть что-то от «Очень странных дел», – указал писатель.

Лучшая книга к Хэллоуину по версии Стивена Кинга – «Девятый дом» американской писательницы Ли Бардуго. «Это как Гарри Поттер, но для взрослых», – отметил он.

Ранее УНИАН писал где и как отпраздновать Хэллоуин-2019.