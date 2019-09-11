Новая книга Стивена Кинга: по мотивам романа снимут мини-сериал

Писатель верит, что его новое произведение ждет большой успех.

Во вторник. 10 сентября, известный американский писатель Стивен Кинг выпустил новую книгу – фантастический триллер с элементами драмы и детектива «Институт», по мотивам которого снимут мини-сериал.

Об этом пишет НВ со ссылкой на Deadline.

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«Я рад, что работаю с Джеком и Дэвидом. У нас похожее видение, и я верю, что «Институт» ждет большой успех», – прокомментировал будущую экранизацию Кинг.

Книга рассказывает о мальчике по имени Люк Эллис, который живет с родителями в пригороде Миннеаполиса. Посреди ночи неизвестные убивают его родителей, а Люка заталкивают во внедорожник и увозят в неизвестном направлении. Позже он просыпается в Институте – доме, где живут дети, обладающие удивительными способностями. Директор загадочного института миссис Сигсби делает все, чтобы «извлечь» их экстраординарные способности.

В мае 2019 года еще не изданная новая книга Кинга «Институт» вошла в топ-10 книг по количеству предзаказов.

Как ранее сообщал УНИАН, Кинг написал бестселлер «Оно» через шесть лет после разоблачения серийного убийцы, которого в конце концов приговорили к смертной казни.