Традиционных показов с "ангелами" Victoria's Secret больше не будет (фото)

В компании пообещали развивать коммуникацию с покупателями, но уже другими путями.

Американский бренд женского белья Victoria's Secret впервые за 25 лет отменил свой ежегодный показ Victoria's Secret Fashion Show.

Об этом сообщили в компании L Brands, пишет Fortune.

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По словам финансового директора L Brands Стюарта Бургдорфера, причиной стали низкие просмотры шоу, а само мероприятие фактически не влияло на продажу белья. За последний квартал продажа белья упала на 7%.

Бургдорфер пообещал развивать коммуникацию с покупателями, но уже другими путями.

Показы Victoria's Secret происходили ежегодно – с 1995-го. В них принимали участие самые популярные модели мира, в частности так называемые «ангелы» бренда, которые рекламировали белье и выходили на подиум с крыльями за плечами.

В прошлом году в декабре американскую топ-модель и одну из «ангелов» затравили в Instagram после того, как женщина опубликовала фото без макияжа. Как оказалось, внешность топ-модели в жизни была совсем другой.

Ранее австралийская модель Шанина Шейк подтвердила информацию об отмене ежегодного грандиозного фэшн-шоу Victoria's Secret.