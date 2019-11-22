Традиционных показов с "ангелами" Victoria's Secret больше не будет (фото)
Американский бренд женского белья Victoria's Secret впервые за 25 лет отменил свой ежегодный показ Victoria's Secret Fashion Show.
Об этом сообщили в компании L Brands, пишет Fortune.
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По словам финансового директора L Brands Стюарта Бургдорфера, причиной стали низкие просмотры шоу, а само мероприятие фактически не влияло на продажу белья. За последний квартал продажа белья упала на 7%.
Бургдорфер пообещал развивать коммуникацию с покупателями, но уже другими путями.
Показы Victoria's Secret происходили ежегодно – с 1995-го. В них принимали участие самые популярные модели мира, в частности так называемые «ангелы» бренда, которые рекламировали белье и выходили на подиум с крыльями за плечами.
В прошлом году в декабре американскую топ-модель и одну из «ангелов» затравили в Instagram после того, как женщина опубликовала фото без макияжа. Как оказалось, внешность топ-модели в жизни была совсем другой.
Ранее австралийская модель Шанина Шейк подтвердила информацию об отмене ежегодного грандиозного фэшн-шоу Victoria's Secret.