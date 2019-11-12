В прозрачном платье без белья: звёзды удивили откровенными нарядами на мировой премьере "Ангелов Чарли" (фоторепортаж)

На красную ковровую дорожку вышли главные звёзды ленты – Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балинска.

В Лос-Анджелесе вечером в понедельник состоялась премьера комедийного боевика режиссёра Элизабет Бэнкс “Ангелы Чарли", который является прямым продолжением одноимённого телесериала и третьим полнометражным фильмом франшизы.

На красную ковровую дорожку вышли главные звёзды ленты – Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балинска, исполнившие главные роли, а также другие знаменитости, среди которых оказались – звезда сериала "Оранжевый – хит сезона" Лаверна Кокс и модель Кара Дель Торо.

Знаменитости удивили яркими и откровенными образами.

Так, 29-летняя Кристен Стюарт вышла на красную дорожку в сверкающем мини-платье, её коллега Наоми Скотт предпочла шикарный чёрный кружевной наряд, а начинающая актриса Элла Балинска блистала в роскошном платье с глубоким декольте и длинным шлейфом. Режиссёр ленты Элизабет Бэнкс выбрала для выхода в свет наряд с открытым верхом, а 47-летняя Лаверна Кокс позировала фотографам в смелом чёрном платье, которое почти не оставило места для воображения.

Читайте такжеТоп-6 самых ожидаемых кинопремьер ноября (видео)

По сюжету новой ленты, частное детективное агентство Чарльза Таунсенда превратилось в крупную международную охранную организацию, лучшие агенты которой решают проблемы своих клиентов по всему миру.

Сценаристом и режиссёром картины выступила актриса и кинорежиссёр, Элизабет Бэнкс (играла в "Голодных играх" и “Человеке-пауке"). По её словам, источником вдохновения стала серия фильмов "Миссия: невыполнима" с её сочетанием юмора, чувственности и действия.

В украинский прокат лента выйдет 14 ноября.