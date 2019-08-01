Впервые масштабное шоу "ангелов" Victoria's Secret оказалось под угрозой срыва

Модель Victoria’s Secret подтвердила отмену ежегодного фешн-шоу.

Австралийская модель Шанина Шейк подтвердила информацию об отмене ежегодного грандиозного фешн-шоу Victoria’s Secret. Читайте такжеАнгелы Victoria's Secret "засветили" горячие тела в крошечных бикини (фото)

Звезда модельной индустрии, которая не является ангелом Victoria’s Secret, но регулярно сотрудничает с бельевым брендом, в интервью заявила, что фееричное шоу в этом году не состоится, пишет НВ.

Отметим, слухи о том, что Victoria’s Secret отменит свое модное шоу, впервые появились в мае 2019 года, однако не комментировались представителями бренда.

«К огромному сожалению, шоу Victoria’s Secret в этом году не состоится. И это очень непривычно, ведь обычно в это время года я уже начинаю работать над шоу, репетируя свою роль ангела. Но я уверена, что в будущем все изменится. Я уверена, что они сделают ребрендинг шоу, потому что это самый грандиозный показ в мире!», - сообщила Шейк.

О том, что Victoria’s Secret Fashion Show 2019 не состоится также свидетельствует факт отсутствия дат проведения и трансляции шоу, которые традиционно уже известны в конце лета.

Стоит отметить, что грандиозный показ Victoria’s Secret Fashion Show при участии лучших манекенщиц планеты и самых популярных артистов мира, не состоится впервые за 23 года.

Как сообщал УНИАН, ранее в сеть попали снимки обнаженного "ангела" Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол.