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Представлен первый трейлер сериала "Вампирские войны"

15:41, 20 ноября 2019
Кино и музыка
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Иллюстрация REUTERS

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В сериале можно будет увидеть Сомерхолдера ("Дневники вампира") в роли доктора Лютера Суонна. Ученый сталкивается с наполненным ужасами миром, когда неизвестная болезнь превращает его лучшего друга Майкла Файна в смертоносного хищника, жаждущего человеческой крови, передает telegraf.com.ua.

По мере того, как болезнь распространяется и все больше людей трансформируется в иную форму жизни, общество неизбежно раскалывается на два лагеря, и обычные люди вступают в противостояние со все растущим числом вампиров. Пока доктор Суонн ведет гонку со временем, чтобы понять, как остановить происходящее, Файн становится подпольным лидером вампирского клана. 

Кстати, актерский состав сериала радует знакомыми лицами. Например, друга персонажа Сомерхолдера играет звезда "Стрелы" Эдриан Холмс. Также на экране появятся Питер Аутербридж ("Академия Амбрелла"), Лора Вандервут ("Тайны Смолвиля") и Кимберли-Сью Мюррэй ("Сумеречные охотники").

Все эпизоды первого сезона будут доступны на Netflix уже 5 декабря.

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Теги: #кино