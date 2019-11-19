Де Ниро и Аль Пачино: опубликован новый трейлер драмы "Ирландец" Мартина Скорсезе

Картина будет посвящена криминальному миру послевоенной Америки.

Стриминговый сервис Netflix опубликовал финальный трейлер криминальной драмы «Ирландец» культового режиссера Мартина Скорсезе. Главные роли в новой ленте исполнят Роберт Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши.

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Картина будет посвящена криминальному миру послевоенной Америки. В центре сюжета – ветеран Второй мировой Фрэнк Ширан, ставший наемным убийцей для мафиози.

«Ирландец» покажет запутанную подноготную гангстерского мира, а также затронет одну из самых больших загадок ХХ века – исчезновение известного профсоюзного лидера Джимми Хоффа в 1975 году.

Ранее Netflix опубликовал трейлер фильма 6 Underground "Шесть футов под землей" (еще одно название - "Шестеро вне закона") с Райаном Рейнольдсом.