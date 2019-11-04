Умерла знаменитая французская певица и актриса

За свою карьеру Лафоре записала 42 альбома и снялась в 35 фильмах.

В Швейцарии умерла известная французская актриса и певица Мари Лафоре.

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Она была исполнительницей хитов «Манчестер и Ливерпуль» (Manchester et Liverpool), «Иван, Борис и я» (Ivan, Boris et Moi), «Моя любовь, мой друг» (Mon amour, mon ami), «Вернись, вернись» (Viens, viens).

Мари Лафоре (настоящее имя - Майтена Мари Брижитт Думенак) умерла в возрасте 80 лет в городе Женолье в Швейцарии, передают fakty.ua. Там артистка жила после того, как окончательно покинула сцену.

За свою карьеру Лафоре записала 42 альбома, куда вошли в том числе и авторские песни Мари. На постсоветском пространстве самой известной песней от Мари Лафоре стала Manchester et Liverpool.

Одновременно с карьерой певицы Лафоре успела прославиться и как актриса. Она снялась в 35 фильмах. Самой известной ролью стала работа в фильме «Златоокая девушка» (1961 год), после которой Лафоре стали называть златоокой красавицей французской сцены. Также запомнилась Лафоре в роли главной героини и партнерши Алена Делона в фильме «Под ярким солнцем» (экранизация романа «Талантливый мистер Рипли»). Но главным партнером в кино для Мари стал другой знаменитый французский актер - Жан-Поль Бельмондо. Вместе с ним она снялась в четырех картинах: «Охота на мужчину», «Кто есть кто», «Веселая Пасха» и «Авантюристы». Кроме того, Лафоре сыграла одну из главных ролей в популярном сериале «Спрут-3».