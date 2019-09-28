Умер режиссер фильма Обыкновенное чудо" и "12 стульев" Марк Захаров

Умер российский и советский режиссер Марк Захаров. Ему было 85 лет.

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Об этом сообщает ТАСС.

Марк Захаров скончался сегодня в районе 10 часов утра в одной из клиник на юго-западе Москвы. Режиссер проходил лечение после обострения заболевания легких.

Захаров также снял семь кинофильмов, наиболее известные из них - «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен».