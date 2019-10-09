Два украинских фильма попали в лонг-лист "Оскара"

Фильм крымскотатарского режиссера Наримана Алиева «Домой» на кинопремию выдвинул Украинский оскаровский комитет.

Два украинских фильма «Домой» и «Раскрашенная птица» попали в лонг-лист кинопремии «Оскар» в категории «Международный полнометражный фильм».

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Об этом говорится на сайте Американской киноакадемии.

Фильм крымскотатарского режиссера Наримана Алиева «Домой» на кинопремию выдвинул Украинский оскаровский комитет.

«Домой» рассказывает о крымском татарине Мустафе, сына которого убили на Донбассе. Мужчина вместе с младшим сыном едет в аннексированный Крым, чтобы похоронить погибшего.

В лонг-лист также вошел украинско-чешско-словацко-польский фильм Вацлава Маргоула «Раскрашенная птица», который выдвинут претендентом от Чехии.

Шорт-лист премии «Оскар» объявят 16 декабря 2019 года, а перечень номинантов - 13 января 2020 года.