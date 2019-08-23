Фильм о крымских татарах и аннексированном Крыме номинировали на "Оскар" от Украины

Мировая премьера фильма Наримана Алиева состоялась в Каннах.

Полнометражная лента "Домой" (Homeward) Наримана Алиева номинирована от Украины на премию Американской киноакадемии "Оскар".

Об этом информирует оскаровский комитет в Facebook.

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В центре сюжета фильма – крымский татарин Мустафа (Ахтем Саибтаблаев), который возвращается к аннексированный Крым, чтобы похоронить старшего сына, убитого во время войны на Донбассе.

Кинопроект фильма стал победителем конкурса Министерства культуры Украины на предоставление государственной финансовой поддержки фильмам патриотического направления.

Как сообщал УНИАН, мировая премьера ленты состоялась 22 мая 2019 года на 72-м Каннском международном кинофестивале, где она принимала участие в конкурсной программе "Особый взгляд".

Украинская премьера фильма состоялась 14 июля 2019 года на 10-м Одесском международном кинофестивале, где он получил Гран-при "Золотой Дюк".

В украинский ограниченный прокат лента выйдет 7 ноября 2019 года.