Украинцы стали меньше интересоваться комедиями и больше смотреть исторические фильмы – опрос

В то же время жанр комедии в Украине пользуется большой популярностью.

37% опрошенных украинцев определили комедию своим любимым жанром и 31% заявили, что больше всего любят смотреть исторические фильмы, еще 25% являются поклонниками мелодрам.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в сентябре 2019 года.

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В перечне самых популярных жанров также оказались документальные (18%) и приключенческие ленты (15%), боевики – 14%. Каждый десятый отметил, что любит драмы.

Триллеры популярные среди 7%, ужасы – 6%, любителей мистики всего 5%, эротики – 2%. Лишь 4% не любят фильмы и кино вообще.

Но социологи отмечают, что фанатов комедии по сравнению с десятью предыдущими годами стало меньше – с 45% до 37%, меньше стали также смотреть приключенческие фильмы (15% против 24%), несколько меньше поклонников мелодрам.

«В динамике увеличилось количество тех, кто любит фантастику, также несколько вырос интерес к историческим фильмам и документальным лентам», – говорят эксперты.

Комедии, боевики, фантастику, фильмы ужасов и триллеры больше всего любят младшие респонденты. В то же время представители старших возрастных групп интересуются преимущественно историческими фильмами и мелодрамами.

Кинопредпочтения заметно отличаются по полу, подчеркивают социологи.

Женщины, в частности, в пять раз больше любят мелодрамы и втрое – драмы. Также им больше, чем мужчинам, нравятся комедии (41% и 32%). Мужчинам же импонируют боевики, исторические и документальные ленты, а также фантастика.

Кроме того, предпочтения конкретных жанров кино зависит от образования. Так, люди с высшим образованием больше смотрят исторические, приключенческие, документальные фильмы и фантастику, комедии, триллеры. Людей со средним образованием больше других интересуются боевиками и мелодрамами.

Ранее сообщалось, что 31% украинцев готовы платить за легальный контент. Год назад этот показатель составлял 13%. И все больше людей считают, что бороться с пиратством необходимо.