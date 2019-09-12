День украинского кино: 5 отечественных фильмов, которые стоит посмотреть каждому (видео)

В последние несколько лет появилось немало украинских лент.

14 сентября отмечается День украинского кино. Вечер этого дня лучше всего провести за просмотром хорошей отечественной ленты. Далее - 5 украинских фильмов, которые стоит посмотреть каждому.

Тот, кто прошел сквозь огонь (реж. Михаил Ильенко, 2012)

Это история обычного украинского пилота, который стал Героем Советского Союза. Во время 2-й мировой он попал в немецкий плен, а оттуда – в ссылку, где его след потерялся. Только через много лет он нашелся в Канаде, где стал вождем индейского племени.

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Поводырь (реж. Олесь Санин, 2014)

В основу сюжета легла история о расстреле съезда кобзарей в 1930 году под Харьковом. Американский мальчик, чьего отца убили сотрудники НКВД, становится поводырем слепого кобзаря. Фильм выдвигали на премию Оскар от Украины, но в шорт-лист он не попал.

Племя (реж. Мирослав Слабошпицкий, 2015)

Лента «Племя» рассказывает о глухонемых подростках и их тяжелой судьбе в интернате. Это первый в мире фильм, снятый без единого слова – исключительно на языке жестов. Главными героями «Племени» стали не профессиональные актеры, а обычные подростки.

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Моя бабушка Фанни Каплан (реж. Елена Демьяненко, 2016)

Это история про ослепшую Фанни Каплан, которая завязала роман с врачом Дмитрием Ульяновым. А через год ее обвинили в покушении на его брата – вождя коммунистов Владимира Ленина. Премьера фильма вызвала ажиотаж на Одесском кинофестивале-2016.

Гнездо горлицы (реж. Тарас Ткаченко, 2016)

Лента рассказывает о женщине, которая вынуждена ехать на заработки в Италию, чтобы прокормить семью. Ее мытарства перекликаются с бедами в семье, которая осталась на Буковине. Фильм «Гнездо горлицы»получил главный приз Одесского кинофестиваля в 2016 году.