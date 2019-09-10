Ріаnобой выпустил бодипозитивный клип про женскую красоту (видео)

Песню "Первая леди" Шуров записал дуэтом с хип-хоп певицей Алиной Паш.

Украинский певец Ріаnобой (Дмитрий Шуров) выпустил клип на песню "Первая леди", которую записал дуэтом с хип-хоп певицей Алиной Паш, запомнившейся рэп-куплетом во время исполнения государственного гимна на День независимости.

Видео опубликовано на официальном Youtube-канале певца.

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В нем говорится о разнообразии женской красоты. В клипе "засветилось" много знаменитостей: звезда "Квартала 95" Елена Кравец, телеведущие Каролина Ашион и Василиса Фролова, блогер Сабина Мусина вместе дочкой Кирой, а также жена певца Ольга Шурова и многие другие.

"Первая Леди" - моя ода женскому разнообразию и силе духа женщин, меняющих наш мир к лучшему. Хочешь быть боксеркой? Будь. Хочешь быть одиночкой? Нет вопросов! Хочешь волонтерить - вперед! Хочешь быть бизнесвумен - только за! Хочешь быть просто красивой, но родился мужчиной? Всегда найдется тот, кто поддержит тебя", - отмечает Шуров.

Как сообщал УНИАН, украинская реперша Alyona Alyona (Алена Савраненко) выпустила новый клип к песне «Булінг».