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Alyona Alyona посвятила новый клип проблеме буллинга: «если обидят, зови меня» (видео)

13:15, 09 сентября 2019
Кино и музыка
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Alyona Alyona выпустила новое музыкальное видео / Скриншот Youtube

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Новое видео доступно на Youtube исполнительницы. Новая песня посвящена проблеме буллинга среди детей – в клипе рэперша защищает детей, которые пострадали от издевательств со стороны сверстников.

Ранее Alyona Alyona вошла в перечень претендентов на немецкую премию Anchor в категории "Хип-хоп/Рэп".

Организаторы отметили, что певица читает рэп исключительно на украинском языке, а ее клипы в Youtube уже посмотрели миллионы пользователей.

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Теги: #музика#YouTube#клип