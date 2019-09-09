Alyona Alyona посвятила новый клип проблеме буллинга: «если обидят, зови меня» (видео)

В клипе рэперша защищает детей, которые пострадали от издевательств со стороны сверстников.

Украинская реперка Alyona Alyona (Алена Савраненко), которая прославилась благодаря сети, выпустила новый клип к песне «Булінг». Читайте такжеNew York Times включило рэп-певицу из Украины в список самых интересных музыкантов Европы Новое видео доступно на Youtube исполнительницы. Новая песня посвящена проблеме буллинга среди детей – в клипе рэперша защищает детей, которые пострадали от издевательств со стороны сверстников. Ранее Alyona Alyona вошла в перечень претендентов на немецкую премию Anchor в категории "Хип-хоп/Рэп". Организаторы отметили, что певица читает рэп исключительно на украинском языке, а ее клипы в Youtube уже посмотрели миллионы пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter