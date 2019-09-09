Alyona Alyona посвятила новый клип проблеме буллинга: «если обидят, зови меня» (видео)
13:15, 09 сентября 2019Кино и музыка
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В клипе рэперша защищает детей, которые пострадали от издевательств со стороны сверстников.
Alyona Alyona выпустила новое музыкальное видео / Скриншот Youtube
Украинская реперка Alyona Alyona (Алена Савраненко), которая прославилась благодаря сети, выпустила новый клип к песне «Булінг».
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Новое видео доступно на Youtube исполнительницы. Новая песня посвящена проблеме буллинга среди детей – в клипе рэперша защищает детей, которые пострадали от издевательств со стороны сверстников.
Ранее Alyona Alyona вошла в перечень претендентов на немецкую премию Anchor в категории "Хип-хоп/Рэп".
Организаторы отметили, что певица читает рэп исключительно на украинском языке, а ее клипы в Youtube уже посмотрели миллионы пользователей.
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