Умер сценарист мультфильмов "Черный плащ" и "Смурфики"

Гордон Брэссак долгое время боролся с тяжелой болезнью.

Известный американский сценарист Гордон Брэссак умер в возрасте 68 лет в Лос-Анджелесе.

Об этом сообщил его сын Джеймс Каллен Брэссак.

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"Слова не могут описать, как я себя чувствую сейчас. Ты был моим наставником, моим партнером в написании сценариев, моим героем, моим лучшим другом, но, прежде всего, ты был моим отцом. Я люблю тебя, папа, как до Луны и обратно. Я буду скучать по тебе всегда. Покойся с миром", - говорится в сообщении.

Гордон Брэссак долгое время боролся с тяжелой болезнью.

Он был одним из сценаристов мультфильмов "Черный плащ", "Смурфики", "Черепашки-ниндзя", "Приключения Соника" и многих других. Вместе со своими коллегами он стал обладателям трех премий "Эмми".

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