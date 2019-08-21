Умерла звезда сериала "Моя прекрасная няня"

Актриса долгие недели боролась за свою жизнь в больнице.

Вчера, 20 августа, в возрасте 79 лет умерла известная российская актриса Александра Назарова.

Об этом сообщили в Московском драматическом театре имени Ермоловой.

"Только что пришло горькое известие: не стало удивительной, прекрасной, уникальной Александры Ивановны Назаровой. Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства", - говорится в сообщении.

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Как сообщили коллега умершей каналу RenTV, актриса долгое время боролась за свою жизнь и находилась в больнице с июня, передают "Факты".

"Она давно в больнице лежала, с июля. У нее с легкими были проблемы. Она и на трубках лежала, и в кому впадала", — цитирует канал заместителя художественного руководителя театра, в котором работала Назарова, Галину Боголюбову.

По информации ФАН, в одной из московских больниц Назаровой была сделана трахеостомия, но после операции у актрисы стали отказывать другие органы. Официальная причина смерти — полиорганная недостаточность.

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Свое наследство актриса оставила внучке, которой она опекалась после смерти единственного сына. По информации СМИ, сейчас девочка находится в детском лагере в Анапе. У нее есть еще один опекун — сестра дедушки девочки (мужа Назаровой).

В среду в театре принято решение собрать совет, чтобы решить, как привезти девочку из Анапы в Москву, а также на совете будет принято решение о времени и месте похорон.

Александра Назарова больше всего запомнилась зрителям ролями в сериалах "Бригада" и "Моя прекрасная няня", в которых исполнила роли бабушек главных героинь. Также Захарова озвучивала персонажей мультфильмов "Утиные истории", "Русалочка", "Пакохонтас", "Ледниковый период", "Охотники за привидениями и др.

Как сообщал УНИАН, художественный руководитель театра "Ленком", народный артист СССР Марк Захаров госпитализирован в Москве с воспалением легких.