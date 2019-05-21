Джордж Мартин рассказал, чем финал его книг будет отличаться от концовки «Игры престолов»

По словам писателя, в книгах есть множество героев, которые никогда не появлялись в сериале.

Писатель Джордж Мартин, чьи книги легли в основу культового сериала «Игра престолов», рассказал о своих впечатлениях от завершения телешоу. Он также рассказал, чем концовка его цикла «Песнь льда и пламени» будет отличаться от концовки сериала.

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В своем свежем блоге автор признал, что его книга «Ветра зимы» сильно запаздывает, но все равно обязательно выйдет. За ней выйдет последняя книга цикла – «Грезы о весне».

«Как все это закончится? Я слышу вопросы людей. Та же концовка, что и в шоу? Другая? Ну, да. И нет…», - отметил Мартин.

Писатель отметил, что у шоураннеров сериала в последнем сезоне было всего шесть часов, но его книги будут занимать тысячи страниц.

По его словам, в книгах будет работать «эффект бабочки». Там есть персонажи, которые никогда не появлялись на экране. Другие, которые умерли в шоу, все еще живут в книгах. Читатели узнают судьбу множества героев, которые отсутствуют или давно выбыли из сериала.

"И да, там будут единороги... В некотором роде", - отметил писатель.

Он также считает глупым вопрос о том, какая концовка будет «настоящей».

«Как на счет такого? Я напишу это. Вы это прочтете. Затем каждый сможет составить собственное мнение и обосновать его в интернете», - заключил Мартин.

Напомним, Телеканал HBO показал заключительную серию «Игры престолов». Сериал был основан на фентезийном цикле Мартина "Песнь льда и пламени", продлился 8 лет и стал одним из самых масштабных проектов в истории ТВ.

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