В жизни не бывает хэппи-эндов: исполнитель роли Брана прокомментировал финал «Игры престолов»

Актер отметил, что считает сюжетную арку своего персонажа невероятной.

Актер Исаак Хемпстид-Райт, который исполнил роль Брана в культовом сериале «Игра престолов», написал колонку для The Hollywood Reporter. В своем материале он рассказал о работе над сериалом, а также поделился впечатлениями о финале шоу.

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В тексте присутствуют спойлеры.

Основные тезисы колонки приводит DTF. Так, актер рассказал, что вокруг сериала царил беспрецедентный «уровень истерии и спекуляций».

«Когда мы садились в машины, чтобы добраться до площадки, мы были завёрнуты в одеяла, скрывающие наши лица и костюмы. А ещё HBO забронировала все комнаты, окна которых могли выходить на место съёмочной площадки — чтобы никто не смог по-тихому сделать фото», – рассказал он.

Он также отметил, что считает сюжетную арку своего персонажа невероятной.

«Мы видим уязвимого персонажа, который зависит от других людей, а потом он получает все ключи к пониманию мира. Становление Брана в качестве короля — это победа для спокойных и рассудительных людей этого мира, которые слишком часто остаются в стороне из-за смятения, которое создают самые громкие и реакционные», – указал актер.

Хемпстид-Райт назвал финал сериала драматичным и неожиданным.

«Наблюдать за Дени в состоянии её первобытного гнева было тяжело. Я понимаю, почему люди восприняли это близко к сердцу. Но «Престолы» показывают себя лучше всего, когда делают нам больно — смерть Ходора, например, — и пятая-шестая серия последнего сезона не исключение», – отметил он.

«В жизни не бывает счастливых финалов, она полна неоднозначности и неопределённости. Такая концовка «Игры престолов» была, возможно, самым честным способом завершить масштабную и сложную историю. А эта неопределённость — это то, что мы чувствуем, начиная нашу жизнь после сериала», – заключил актер.

Напомним, Телеканал HBO показал заключительную серию «Игры престолов». Сериал длился 8 лет и стал одним из самых масштабных проектов в истории ТВ.

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