В Польше на концерте запретили песню «Темная ночь»

Директор музея Второй мировой войны прервал выступление музыканта Петра Косевского, который исполнял эту песню.

В Польше запретили исполнять песню военных лет «Темная ночь». Директор музея Второй мировой войны в Гданьске Карол Навроцкий запретил исполнять песню за «большевизм».

Читайте такжеРоссийской певице досталось за слова об оккупированном Крыме

Об этом сообщает сайт kp.ru. Как отмечается, Навроцкий прервал выступление музыканта Петра Косевского, который исполнял эту песню.

При этом Навроцкий подчеркнул, что «Темная ночь» запрещена к исполнению.

Ранее Министерство культуры внесло еще четыре фамилии в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter