Евровидение 2019: когда и где смотреть финал - песни участников (видео)

В финале зрителям и жюри предстоит увидеть 26 номеров участников Евровидения 2019.

В Тель-Авиве сегодня пройдет гранд-финал международного песенного конкурса Евровидение-2019. Он определит победителя, который получит право принимать Евровидение-2020. Читайте такжеБукмекеры назвали тройку победителей Евровидения

Финал Евровидения, так же как и оба полуфинала 14 и 16 мая, пройдет в Израильском центре торговых ярмарок и выставок "Экспо". Здесь была установлена грандиозная сцена, созданная дизайнером Флорианом Видером.

В финале на сцену Евровидения поднимутся участники от стран «большой пятерки» - Италия, Франция, Испания, Германия, Великобритания - и страны-хозяйки конкурса в этом году, а также 20 участников, которых выбрали в первом и втором полуфиналах. Таким образом, в финале зрителям и жюри предстоит увидеть 26 номеров участников Евровидения.

УНИАН предлагает познакомиться со всеми финалистами Международного песенного конкурса Евровидение-2019.

1. Мальта: Michela

18-летняя Микела Паче представит Мальту. По результатам жеребьевки, она будет первой в списке выступающих в финале. В текущем году девушка стала победительницей мальтийской версии шоу "Х-фактор". Кроме контракта с компанией Sony Music Entertainment, призом за победу для певицы стал шанс представить родную страну на Евровидении.

2. Албания: Jonida Maliqi

Албанию представит опытная 36-летняя певица Йонида Маличи. Она начала свою музыкальную карьеру еще в 13-летнем возрасте. На счету исполнительницы популярная музыкальная версия "Ромео и Джульетты", четвертый сезон "Танцы со звездами" Албании в качестве ведущей, и судейство пятого сезона "Голоса Албании" в 2016 году. Конкурсную песню на Евровидении-2019 певица исполнит на родном албанском языке.

3. Чехия: Lake Malawi

Мужской бэнд Lake Malawi будет представлять Чешскую Республику на конкурсе в этом году с песней о юношеской любви Friend of a Friend. Инди-поп-группа была основана в 2013 году. Название трио было вдохновлено песней Bon Iver. С самого начала Lake Malawi хотели снискать славу далеко за пределами своей страны, создавая репертуар исключительно на английском языке.

4. Германия: S! Sters

От Германии приехал сразу дуэт S! Sters. Девчонки исполняют композицию одноименную названию их коллектива.

5. Россия: Сергей Лазарев

Представителем России стал Сергей Лазарев с песней Scream. Музыкант уже представлял страну на конкурсе в 2016 году. Тогда зрительское голосование и оценки жюри вывели исполнителя на третье место. Напомним, что победительницей конкурса тогда стала украинская певица Джамала. После второго полуфинала Лазарев с 4-го опустился на 7-е место в списке прогнозов бумекеров.

6. Дания: Leonora - Love Is Forever

От Дании на Евровидении-2019 выступит Леонора Колмор Йепсен, которая является трехкратной чемпионкой Дании по фигурному катанию. Сейчас 20-летняя девушка решила продемонстрировать ее один свой талант. Она исполнит песню под называнием Love Is Forever. Текст для нее написан на английском, французском, датском и немецком языках.

7. Сан-Марино: Serhat

Серхат будет представлять Сан-Марино на Евровидении уже во второй раз. В этом году 54-летний певец с песней Say Na Na Na, который в конкурсе 2016 года не попал в финал, попробует свои силы вновь. Интересно, что артист, который окончил Стамбульский университет как квалифицированный стоматолог, сейчас является опытным певцом, автором песен, музыкальным продюсером.

8. Северная Македония: Tamara Todevska

Тамара Тодевска уже не первый раз будет выступать на Евровидении. Артистка в мае 2008 года с певцами Врчак и Адриян представляла Македонию на международном конкурсе Евровидение. В 2014 году она выступила в качестве бэк-вокалистки у своей сестры Тияны, представительницы Македонии.

9. Швеция: John Lundvik

Один из фаворитов конкурса в Израиле, музыкант Джон Лундвик уже пытался попасть на Евровидение. В 2018 году певец прошел в финал шведского нацотбора, но занял тогда третье место. Музыкальную карьеру парень начал в 2010 году с написания песен для других исполнителей. Сейчас он выступает с авторскими песнями.

10. Словения: Zala Kralj & Gasper Santl

Певица Зала Краль и музыкант Гашпер Шантль будут представлять Словению на конкурсе с песней Sebi. Это относительно новый дуэт, который создался в 2017 году. До встречи они оба были сосредоточены на развитии своей карьеры на музыкальной сцене Словении.

11. Кипр: Tamta

Тамта родом из Грузии, но более известна в Греции и на Кипре. 38-летняя певица неоднократно пыталась попасть на финал национального отбора на Евровидение. Наконец-то ей это удалось. В финале она представит Кипр с песней Replay. Отметим, что в сети обсуждают вызывающий наряд певицы Тамты, которая своим выступлением открыла первый полуфинал Евровидения-2019. Артистка появилась в костюме, который многие назвали чересчур откровенным.

12. Нидерланды: Duncan Laurence

Главным фаворитом Евровидения в 2019 году называют представителя Нидерландов Дункана Лоуренса. Парень выступит в финале с треком Arcade. Эта песня стала причиной серьезного скандала, который грозила исполнителю дисквалификацией. Одним из правил соревнования является то, что конкурсная песня не должна исполняться и публиковаться ранее, чем 1 сентября 2018 года. Но в интернете нашли видео с песней Дункана датируемое 2017 годом. Перед началом конкурса вероятность его победы оценивалась в 21%, в то время как ближайшему преследователю давали 15%. Сейчас же Лоуренс имеет 43%, с отрывом на 31 пункт от следующего по рейтингу участника.

13. Греция: Katerine Duska

Екатерина Дуска представит Грецию в финале Евровидения с песней Better Love. 29-летняя Екатерина - греко-канадская певица и автор песен, в настоящее время проживающий в Афинах, хотя родилась и выросла в Канаде.

14. Израиль: Kobi Marimi

Благодаря победе Нетты Барзилай на Евровидении-2018, которое прошло в Португалии, конкурс приехал в Израиль. Как представитель страны-участницы израильский музыкант также автоматически выступит в финале.

Страну представит профессиональный актер Коби Марими. 27-летний парень получил право участвовать в конкурсе после победы в шестом сезоне музыкального проекта "Ха-Кохав ха-Ба".

15. Норвегия: KEiiNO

Представлять Норвегию на Евровидении будут победители 57 выпуска норвежского национального отбора "Мелоди Гран При". Ими стала популярная группа KEiiNO. Всего в нацотборе выступили 10 участников. Артисты выступят в финале с двуязычной песней Spirit In The Sky, написанной на английском и саамском языках. Трек соединяет в себе поп-музыку и йойк.

16. Великобритания: Michael Rice

В 2019 году Великобританию представляет 21-летний певец Майкл Райс, который выступает с песней Bigger Than Us.

17. Исландия: Hatari

Отмеченный наградами BDSM-техно-панк трио Hatari будет представлять Исландию на Евровидении-2019. Эпатажные музыканты одержали победу в нацотборе своей страны с достаточно жестким танцевальным треком Hatrið mun sigra и номером в стиле БДСМ. По прогнозам букмекеров, выступление группы входит в десятку фаворитов конкурса.

18. Эстония: Victor Crone

Шведский певец Виктор Крон будет представлять Эстонию на нынешнем песенном конкурсе в Тель-Авиве. В возрасте 14 лет он начал петь и писать свои собственные песни, а в 18 лет он переехал в Соединенные Штаты Америки. 27-летний исполнитель исполнит песню Storm, номер которой будет сопровождаться сложными спецэффектами в виде шторма, отображающих движения артиста.

19. Беларусь: ZENA

Зена самая молодая участница конкурса Евровидение в этом году. Девушке всего 16 лет. В 2015 и в 2016 годах выходила в финал национального отбора конкурса "Детское Евровидение". Примечательно, что когда конкурс проводился в Минске в 2018 году, она была его ведущей.

20. Азербайджан: Chingiz

Музыкант из Азербайджана Чингиз Мустафаев ранее пытался попасть на Евровидение. Он участвовал в нацотборе в 2011 году, но не смог даже пройти в финал. В 2019 году 28-летнему Чингизу Мустафаеву повезло больше - он представит Азербайджан в финале конкурса.

21. Франция: Bilal Hassani

Францию представляет 19-летний видеоблогер марокканского происхождения Билал Ассани. Очень женственный парень тут же получил звание "второй Кончиты Вурст" на конкурсе. Певец исполняет композицию Roi. В его номере участвуют две девушки, которые кардинально отличаются друг от друга.

22. Италия: Mahmood

От Италии выступает 26-летний певец Махмуд с песней с довольно современным мотивом, напоминающим стиль украинской группы "Грибы" - Soldi.

23. Сербия: Nevena Božović

Невена Божович будет представлять Сербию в финале, одержав победу в национальном отборочном конкурсе страны с песней Kruna. Это не первый опыт 24-летней певицы на Евровидении. Невена заняла третье место на Детском Евровидении-2007 и была частью группы Moje 3, которая представляла Сербию на Евровидении-2013.

24. Швейцария: Luca Hänni

Молодой представитель Швейцарии обладает не только вокальными данными, но и незаурядной внешностью одним из достижений 24-летнего Луку Ханни - премия Bravo Otto в номинации Суперкрасавчик. Парень уже завоевал сердца многих зрительниц Евровидения. Но кроме привлекательной внешности певец продемонстрирует музыкальный талант. Ханни стал известным в 17-летнем возрасте после победы в немецкой версии шоу Pop Idol.

25. Австралия: Kate Miller

Кейт Миллер-Хайдке, которая в этом году представляет Австралию на с песней "Zero Gravity - отмеченная наградами певица и автор песен. Она выпустила четыре студийных альбома в Австралии, достигнув мультиплатинового статуса и неоднократно появлялась в топ-10 альбомов и сингловых чартов.

26. Испания: Miki

Испанию представляет молодой певец Miki, который исполнит композицию La Venda.

Кроме того, в финале Евровидения 2019 ожидается выступление американской поп-исполнительницы Мадонны. Для своего первого выступления на сцене этого конкурса певица готовит яркое шоу. Известно, что здесь она представит свою новую песню - Future.

Кроме поп-королевы, фанов Евровидение в финале ждет еще несколько музыкальных сюрпризов. Свою новую песню Nana Banana исполнит победительница Евровидения 2018 Нетта Барзилай.

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Также на сцене конкурса выступит еще одна израильская победительница Евровидения 1979 Гали Атари с песней Hallelujah. Кроме того, кавер на композицию Toy Нетты Барзилай исполнит украинская звезда Верка Сердючка.

В Украине финал Евровидения-2019 будут транслировать телеканалы СТБ и "UA: Перший". Прямая трансляция финала Евровидения 2019 начнется в 22:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию гранд-финала Евровидения 2019 также можно будет на УНИАН.

Украина повлиять на результат не сможет, поскольку в этом году не участвует в Евровидении и, соответственно, не голосует.

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