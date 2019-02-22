Зрителям финала нацотбора на Евровидение 2019 приготовили два выступления-сюрприза

Член жюри национального отбора Джамала представит премьеру своего сингла Solo.

Уже в эту субботу в 19:00 состоится финал национального отбора на Евровидение 2019. Кто из шестерки финалистов отправится в Тель-Авив, определят вместе зрители и члены жюри.

В пресс-службе канала СТБ, который будет транслировать финал нацотбора, сообщили, что в шоу результатов зрители увидят сразу два выступления - Джамалы и одного из нынешних фаворитов по версии букмекеров, представителя Франции Bilal Hassani.

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Член жюри Национального отбора Джамала представит премьеру своего сингла Solo. Песня написана тремя американскими сонграйтерами во главе с саундпродюсером и композитором Брайаном Тоддом, чьи работы неоднократно получали мультиплатиновый статус, входили в тoп-5 хит-парадов США и Великобритании и номинировались на Грэмми.

"Я очень рада, что смогу представить свою новую песню Solo именно в финале Национального отбора на Евровидение. Это будет не только телевизионная премьера, но и первое исполнение этой песни вживую. Учитывая, что в прошлом году я точно также впервые пела "Крила" в финале отбора, это становится замечательной традицией. Надеюсь, песня понравится телезрителям", - поделилась певица.

Представитель Франции – 19-летний музыкант Билал Хассани – приобрел популярность благодаря своему блогу на YouTube и участию во французской версии вокального шоу The Voice Kids. На сцене украинского отбора он исполнит свою конкурсную песню Roi (Король), в создании которой участвовали прошлогодние представители Франции на Евровидении - дуэт Madame Monsieur.

Как сообщал УНИАН, в финале национального отбора на Евровидение 2019 23 февраля в 19:00 выступят MARUV, Brunettes Shoot Blonde, YUKO, Freedom jazz, ANNA MARIA и KAZKA.