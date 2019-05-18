В Тель-Авиве сегодня проходит финал Евровидения-2019

В финале международного песенного конкурса Евровидение-2019 на сцену выйдут представители 26 стран-участниц.

Сегодня в столице Израиля Тель-Авиве проходит финал Евровидения-2019. УНИАН будет транслировать событие онлайн.

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В финале международного песенного конкурса Евровидение-2019 споют представители 26 стран-участниц. При этом 20 финалистов определились после двух полуфиналов, которые состоялись 14 и 16 мая. Также по традиции шесть стран-участниц прошли в финал автоматически – это победитель конкурса в 2018 году Израиль и страны основатели, так называемая «большая пятерка» - Италия, Великобритания, Испания, Германия и Франция.

Кроме самих участников на сцене Евровидения-2019 сегодня выступят такие звезды, как Мадонна, Верка Сердючка, Кончита Вурст и другие участники конкурса прошлых лет.

Финал международного песенного конкурса Евровидение-2019 транслируют два украинских канала, а также в интернете.

Трансляция на каналах

Транслировать конкурс будут два украинских телеканала: "UA: Первый" и "СТБ". Трансляция начнется 18 мая, в субботу, в 22:00, и продлится до поздней ночи. Обычно голоса подсчитывают примерно до двух часов ночи.

Где смотреть Евровидение онлайн

Для тех, у кого дома нет телевизора, а также тех, кто захочет посмотреть Евровидение в наушниках, пока другие спят, например, подойдет трансляция в интернете. Евровидение онлайн будет транслироваться на официальном канале конкурса в Youtube, а также на сайте УНИАН.

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