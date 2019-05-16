Высокие сапоги и узкие трусы: участницу Евровидения высмеяли за развратный костюм (видео)

Пользователи соцсетей остались не в восторге от образа певицы Тамты.

В сети обсуждают вызывающий наряд певицы Тамты, которая своим выступлением открыла первый полуфинал Евровидения-2019. Участница от Кипра появилась в костюме, который многие назвали чересчур откровенным.

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38-летняя звезда исполнила песню Replay. В начале номера она предстала в латексных чулках-сапогах и блестящей косухе. А в середине песни Тамта скинула куртку и осталась лишь в полупрозрачном боди с ремнями в BDSM-стиле. Эффект обнаженного тела был ошеломляющим.

Пользователи соцсетей остались не в восторге от этого образа. Одни пишут, что Тамта прикупила свой костюмчик в секс-шопе, другие переживают, как бы певица ничего себе не натерла высокими сапогами и узкими трусами.

Тамта Годуадзе является одной из самых популярных исполнительниц Греции и Кипра. Она записала 3 альбома, и в 2007-м могла представить Грецию на «Евровидении», однако не прошла национальный отбор. Теперь красотка решила попытать счастья, выступив от Кипра.

Ранее УНИАН рассказал о всех участниках Евровидения второго полуфинала.

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