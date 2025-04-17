В список картин также попали и украинские сериалы.

Стриминговая платформа Netflix обнародовала список сериалов, которые стали самыми популярными среди украинцев. Следующие картины собрали наибольшее количество просмотров за последнюю неделю. В список попали нашумевшие сериалы, в частности, "Черное зеркало", "Переходный возраст", а также другие напряженные триллеры, комедии и украинские сериалы.

УНИАН подготовил подборку 10 картин, которые стоит пересмотреть уже в ближайшее время. Это список подойдет для любителей остросюжетных проектов, а также для фанатов "легких" комедий.

"Пульс"

Сюжет разворачивается вокруг юного врача Дэнни Симс. Она занимает руководящую должность в травматологическом центре Майами. В клинике начинается настоящий ад после случившегося урагана. В больнице не хватает медиков, а пациентов с тяжелыми травмами становится только больше. Симс приходится работать в экстремальных условиях, принимать сложные решения и решать проблемы других врачей.

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"Наемный садовник"

У главного героя, парня Элмера, с детства нет никаких чувств. Его в своих целях использует мать. Она решила использовать свою садоводческую компанию как прикрытие для убийств. Парню приходится выполнять "заказы", пока женщина зарабатывает на нем огромные деньги. Правда, план терпит крах, когда юноша влюбляется в девушку Вайолет, которая является одной из заказанных жертв.

"Черное зеркало"

Речь идет о седьмом сезоне известного сериала, который вышел в апреле этого года. В новых сериях научно-фантастического сериала-антологии будут рассказываться отдельные истории с новыми персонажами. В нем снова поднимаются темы технологического прогресса, развития компьютерных систем и гаджетов и то, чем все это может угрожать человечеству. Картина состоит из семи эпизодов. Участие в новом сезоне приняли Аквафина, Эмма Коррин, Питер Капальди, Пол Джаматти, Исса Рэй и другие.

"Переходный возраст"

Картина рассказывает о жестоком убийстве девочки. 13-летнего парня обвиняют в вооруженном нападении на нее. После преступления его арестовывают в его доме. В сериале, который был снят одним кадром, раскрывается проблема влияния соцсетей и мизогинних блогеров на детей. Сериал состоит из четырех эпизодов. История разворачивается в реальном времени, во время которого отец и детектив расследуют обстоятельства убийства.

"АТП Перевозчики"

Это драматическая комедия, которая рассказывает о жизни водителей-экспедиторов во время войны в Украине. В центре сюжета - Артем Горбач, водитель и совладелец транспортной компании "Рапид". Чтобы спасти свое дело от банкротства и защитить работников от конкурента, он сам садится за руль грузовика. Вместе со своим напарником Семеном Зозулей они доставляют грузы по всей Украине, в том числе и на прифронтовые территории.

Кроме вышеупомянутых проектов, в рейтинг "10 самых популярных сериалов на Netflix" также вошли:

"Пособие для юных леди" 1 сезон

"Резиденция" 1 сезон

"Дьявол может плакать" 1 сезон

"Пропавшие девушки: Лонг-айлендский убийца" 1 сезон

"Блиппи изучает профессии" 1 сезон

Напомним, ранее УНИАН писал, что вышел новый сериал "Карма", который уже стал популярным среди киноманов. Южнокорейский проект, который по сюжету является триллером, может стать таким же хитом, как и "Игра в кальмара". Он состоит из шести серий, которые уже доступны к просмотру. Кстати, в картине снялся один из актеров из "Игры в кальмара".

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