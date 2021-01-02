Наступил 2021-й год, а значит – продолжается цикл новогодне-рождественских праздников, которыми традиционно так богаты зимние месяцы.
Читайте такжеПраздники в январе 2021: какие даты будут отмечать украинцы в первый месяц нового годаОдним из первых больших праздников в новом году является Рождество Христово. Его, как известно, христиане восточного обряда ежегодно празднуют в одну и ту же дату – 7 января. Поскольку в этом году праздник приходится на четверг, то выходным будет также и пятница. Таким образом украинцы получат длительные выходные – с 7 по 10 января. Но, конечно, этот дополнительный день впоследствии придется отработать.
В целом зима-2021 насыщена различными праздничными и памятными датами. Так, в январе украинцы будут праздновать Обрезание Господне, Крещение, Татьянин день, а также важный государственный праздник – День Соборности Украины. А на февраль, в частности, приходятся праздники Сретение Господне, День святого Валентина, День герба Украины.
Праздники в январе 2021 года: календарь
В январе текущего года отмечаются такие государственные, профессиональные, национальные, международные, религиозные праздники и памятные даты:
1 января – Новый год, Всемирный день мира, День похмелья
2 января - День святого Иоанна Кронштадтского, Игнатий день
4 января - День хит-парада, День памяти святой Анастасии
6 января – Сочельник
7 января - Рождество Христово
8 января - День метро, Собор Пресвятой Богородицы
9 января - Степанов день
11 января - Всемирный день "спасибо"
14 января - Старый Новый год, День святого Василия
16 января - День памяти киборгов
17 января - Всемирный день снега
19 января - Крещение Господне
20 января – День Автономной Республики Крым, Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
21 января - Международный день объятий
22 января - День Соборности Украины
25 января - День студентов (Татьянин день)
26 января - Международный день таможенника, День работника контрольно-ревизионной службы Украины
27 января - Международный день памяти жертв Холокоста
28 января – День открытия Антарктиды, Международный день защиты персональных данных, День утверждения Государственного флага Украины, День Павла
29 января - День мобилизации усилий против угрозы ядерной войны, День памяти Героев Крут
30 января – День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины, Антонов день
31 января – Всемирный день ювелира
Праздники в феврале 2021 года: календарь
На третий месяц зимы 2021 года приходятся следующие государственные, религиозные и международные праздничные даты:
1 февраля - Всемирный день хиджаба, День памяти преподобного Макария
2 февраля - День сурка, Ефимов день
3 февраля - День Максима
4 февраля – Всемирный день борьбы против рака, День Тимофея и Макария
6 февраля – Международный день бармена, День Ксении
7 февраля - День святого Григория
9 февраля – Международный день стоматолога, День безопасности в Интернете
10 февраля - День памяти преподобного Ефрема
11 февраля – Международный день женщин и девочек в науке, День больного
12 февраля - День Дарвина (Международный день науки и гуманизма), Васильев день
13 февраля - Всемирный День радио
14 февраля - День Святого Валентина (День влюбленных), Международный день дарения книг, День компьютерщика
15 февраля - Сретение Господне, День чествования участников боевых действий на территории других государств, Международный день детей, больных раком
16 февраля - День памяти святых Семена и Анны
17 февраля - День кота в Европе, День спонтанного проявления доброты, Николая Студеного
18 февраля - День памяти святой Агафьи
19 февраля - День Государственного герба Украины
20 февраля - День Героев Небесной Сотни, Всемирный день социальной справедливости
21 февраля – Международный день родного языка, Всемирный день экскурсовода
22 февраля - Международный день поддержки жертв преступлений
24 февраля - Власов день
25 февраля - День святого Алексея
26 февраля – Всемирный день неторопливости
27 февраля - Международный день полярного медведя, День святого Кирилла
28 февраля – День работников патрульно-постовой службы Украины, День штурманской службы авиации вооруженных сил Украины.
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