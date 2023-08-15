Яблочный Спас - второй из трех Спасов, которые православные отмечают в августе.

Спас Яблочный - это народное название второго Спаса и православного праздника Преображение Господне. Традиционно в этот день верующие отправляются в храм, чтобы освятить новый урожай. Что несут в церковь, какие еще традиции этого дня и что - под строгим запретом, рассказываем в материале.

Когда Яблочный Спас в 2023

Яблочный Спас, или Преображение Господне - один из больших праздников, посвященных Иисусу Христу, Спасителю. Отсюда и название - Спас. Праздник относится к числу двунадесятых, то есть, двенадцати главных.

В Писании рассказывается об особых событиях в этот день на горе Фавор в Израиле. Когда Иисус и апостолы Петр, Иаков и Иоанн взошли на гору и стали молиться, а затем впали в дрему, то Иисус преобразился – Его одежда стала белой, а лицо озарилось светом. Во время Преображения Иисусу явились ветхозаветные пророки -Моисей и Илия, которые говорили со Спасителем о его участи в Иерусалиме. Петр, Иаков и Иоанн пробудились, и увидели Иисуса с пророками, которых накрыло облако, а вслед раздался голос: "Это есть Сын Мой избранный, Его слушайте!" затем пророки исчезли, а Иисус остался один.

Видео дня

Свое начало христианский праздник берет еще в IV веке. Ежегодно он отмечается в одну и ту же дату - 19 августа. После перехода на новоюлианский календарь (с 1 сентября 2023) Яблочный Спас будут отмечать 6 августа.

Что святят на Яблочный Спас и почему до этого нельзя есть яблоки

На Яблочный Спас несут в церковь яблоки, мед, горох в стручках. Но главный символ праздника - это яблоки, которые символизируют достаток и благополучие. До освящения их запрещено есть - считается, что до этого времени они еще не поспели и поэтому их употреблять опасно. Но есть и другое поверье: согласно ему, в этот день ангелы на небесах угощают души детей яблоками. Поэтому родителям, чьи детки покинули этот мир, следует воздержаться от яблок до их освящения, а после оставить несколько плодов в храме как подношение.

Яблочный Спас - традиции праздника

После церкви на Яблочный Спас идут на могилы к умершим родственникам, чтобы почтить их память, а после уже домой, где готовят пироги с яблоками. Ими угощают близких, соседей. Незамужним девушкам полагается есть яблоки с медом и загадывать желания, при этом следует говорить: "Что загадано - то надумано! Что надумано - то сбудется! Что сбудется - не минуется!".

Праздник Яблочный Спас - что нельзя делать

Поскольку это большой праздник, то запреты этого дня не следует нарушать. На Яблочный Спас нельзя:

ссориться и ругаться, сквернословить;

заниматься физическим трудом;

играть свадьбу - в этот день не венчают;

устраивать шумные вечеринки и распивать спиртное.

Продолжается Успенский пост, поэтому тем, кто постится, не следует есть скоромную пищу, но на этот Спас есть послабление - можно рыбу и вино.

Яблочный спас - приметы

По приметам дня судили, какой будет осень и зима:

какой второй Спас - таков и Покров;

дождь в этот день - зима будет мокрой;

солнечная погода - зима будет теплой и снежной.

Считается, что если к этому дню листья на деревьях уже пожелтели, то совсем скоро наступят холода.

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