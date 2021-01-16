Выходные и праздники в феврале 2021 года / фото ua.depositphotos.com

Февраль менее насыщен праздниками, по сравнению с январем. Порадует ли украинцев второй месяц 2021 года дополнительными выходными, расскажет УНИАН.

Выходные в феврале 2021 года

Читайте такжеПраздники и выходные в Украине 2021: календарь на весь годВ третий зимний месяц в Украине отмечается немало праздников как государственных, так и религиозных, среди которых, в частности, Сретение Господне, День Героев Небесной Сотни. Однако дополнительных выходных ни один из февральских праздников не предусматривает.

Февраль 2021 года в целом насчитывает 28 календарных дней. В следующем месяце, в частности, будет 4 субботы и 4 воскресенья, которые традиционно являются выходными днями. Таким образом, в феврале будет 20 рабочих и 8 выходных дней.

Основные праздники и памятные даты февраля 2021

  • 1 февраля – Всемирный день хиджаба
  • 2 февраля - День сурка, Ефимов день
  • 3 февраля - День Максима
  • 4 февраля - Всемирный день борьбы против рака
  • 6 февраля – Международный день бармена, День Ксении
  • 7 февраля - День святого Григория
  • 9 февраля – Международный день стоматолога, День безопасности в Интернете
  • 10 февраля - День памяти преподобного Ефрема
  • 11 февраля – Международный день женщин и девочек в науке, День больного
  • 12 февраля - День Дарвина (Международный день науки и гуманизма), Васильев день
  • 13 февраля – Всемирный день радио
Сколько будут отдыхать украинцы в феврале 2021 / фото ua.depositphotos.com
  • 14 февраля - День Святого Валентина (День влюбленных), Международный день дарения книг, День компьютерщика
  • 15 февраля - Сретение Господне, День чествования участников боевых действий на территории других государств, Международный день детей, больных раком
  • 16 февраля - День памяти святых Семена и Анны
  • 17 февраля - День кота в Европе, День спонтанного проявления доброты, Николая Студеного
  • 19 февраля - День Государственного герба Украины
  • 20 февраля - День Героев Небесной Сотни, Всемирный день социальной справедливости
  • 21 февраля – Международный день родного языка, Всемирный день экскурсовода
  • 22 февраля - Международный день поддержки жертв преступлений
  • 25 февраля - День святого Алексея
  • 26 февраля – Всемирный день неторопливости
  • 27 февраля - Международный день полярного медведя, День святого Кирилла
  • 28 февраля – День работников патрульно-постовой службы Украины, День штурманской службы авиации вооруженных сил Украины.
Календарь выходных на февраль 2021 / фото kalendari.co.ua

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Автор: Алина Вишневская