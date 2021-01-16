Третий месяц зимы является самым коротким. В этом году он насчитывает 28 дней, менее трети из них будут выходными.

Февраль менее насыщен праздниками, по сравнению с январем. Порадует ли украинцев второй месяц 2021 года дополнительными выходными, расскажет УНИАН.

Выходные в феврале 2021 года

Читайте такжеПраздники и выходные в Украине 2021: календарь на весь годВ третий зимний месяц в Украине отмечается немало праздников как государственных, так и религиозных, среди которых, в частности, Сретение Господне, День Героев Небесной Сотни. Однако дополнительных выходных ни один из февральских праздников не предусматривает.

Февраль 2021 года в целом насчитывает 28 календарных дней. В следующем месяце, в частности, будет 4 субботы и 4 воскресенья, которые традиционно являются выходными днями. Таким образом, в феврале будет 20 рабочих и 8 выходных дней.

Основные праздники и памятные даты февраля 2021

1 февраля – Всемирный день хиджаба

– Всемирный день хиджаба 2 февраля - День сурка, Ефимов день

- День сурка, Ефимов день 3 февраля - День Максима

- День Максима 4 февраля - Всемирный день борьбы против рака

- Всемирный день борьбы против рака 6 февраля – Международный день бармена, День Ксении

– Международный день бармена, День Ксении 7 февраля - День святого Григория

- День святого Григория 9 февраля – Международный день стоматолога, День безопасности в Интернете

– Международный день стоматолога, День безопасности в Интернете 10 февраля - День памяти преподобного Ефрема

- День памяти преподобного Ефрема 11 февраля – Международный день женщин и девочек в науке, День больного

– Международный день женщин и девочек в науке, День больного 12 февраля - День Дарвина (Международный день науки и гуманизма), Васильев день

- День Дарвина (Международный день науки и гуманизма), Васильев день 13 февраля – Всемирный день радио

14 февраля - День Святого Валентина (День влюбленных), Международный день дарения книг, День компьютерщика

- День Святого Валентина (День влюбленных), Международный день дарения книг, День компьютерщика 15 февраля - Сретение Господне, День чествования участников боевых действий на территории других государств, Международный день детей, больных раком

- Сретение Господне, День чествования участников боевых действий на территории других государств, Международный день детей, больных раком 16 февраля - День памяти святых Семена и Анны

- День памяти святых Семена и Анны 17 февраля - День кота в Европе, День спонтанного проявления доброты, Николая Студеного

- День кота в Европе, День спонтанного проявления доброты, Николая Студеного 19 февраля - День Государственного герба Украины

- День Государственного герба Украины 20 февраля - День Героев Небесной Сотни, Всемирный день социальной справедливости

- День Героев Небесной Сотни, Всемирный день социальной справедливости 21 февраля – Международный день родного языка, Всемирный день экскурсовода

– Международный день родного языка, Всемирный день экскурсовода 22 февраля - Международный день поддержки жертв преступлений

- Международный день поддержки жертв преступлений 25 февраля - День святого Алексея

- День святого Алексея 26 февраля – Всемирный день неторопливости

– Всемирный день неторопливости 27 февраля - Международный день полярного медведя, День святого Кирилла

- Международный день полярного медведя, День святого Кирилла 28 февраля – День работников патрульно-постовой службы Украины, День штурманской службы авиации вооруженных сил Украины.

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Автор: Алина Вишневская