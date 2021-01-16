Февраль менее насыщен праздниками, по сравнению с январем. Порадует ли украинцев второй месяц 2021 года дополнительными выходными, расскажет УНИАН.
Выходные в феврале 2021 года
Читайте такжеПраздники и выходные в Украине 2021: календарь на весь годВ третий зимний месяц в Украине отмечается немало праздников как государственных, так и религиозных, среди которых, в частности, Сретение Господне, День Героев Небесной Сотни. Однако дополнительных выходных ни один из февральских праздников не предусматривает.
Февраль 2021 года в целом насчитывает 28 календарных дней. В следующем месяце, в частности, будет 4 субботы и 4 воскресенья, которые традиционно являются выходными днями. Таким образом, в феврале будет 20 рабочих и 8 выходных дней.
Основные праздники и памятные даты февраля 2021
- 1 февраля – Всемирный день хиджаба
- 2 февраля - День сурка, Ефимов день
- 3 февраля - День Максима
- 4 февраля - Всемирный день борьбы против рака
- 6 февраля – Международный день бармена, День Ксении
- 7 февраля - День святого Григория
- 9 февраля – Международный день стоматолога, День безопасности в Интернете
- 10 февраля - День памяти преподобного Ефрема
- 11 февраля – Международный день женщин и девочек в науке, День больного
- 12 февраля - День Дарвина (Международный день науки и гуманизма), Васильев день
- 13 февраля – Всемирный день радио
- 14 февраля - День Святого Валентина (День влюбленных), Международный день дарения книг, День компьютерщика
- 15 февраля - Сретение Господне, День чествования участников боевых действий на территории других государств, Международный день детей, больных раком
- 16 февраля - День памяти святых Семена и Анны
- 17 февраля - День кота в Европе, День спонтанного проявления доброты, Николая Студеного
- 19 февраля - День Государственного герба Украины
- 20 февраля - День Героев Небесной Сотни, Всемирный день социальной справедливости
- 21 февраля – Международный день родного языка, Всемирный день экскурсовода
- 22 февраля - Международный день поддержки жертв преступлений
- 25 февраля - День святого Алексея
- 26 февраля – Всемирный день неторопливости
- 27 февраля - Международный день полярного медведя, День святого Кирилла
- 28 февраля – День работников патрульно-постовой службы Украины, День штурманской службы авиации вооруженных сил Украины.
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