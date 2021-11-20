Ежегодно 20 ноября отмечается Всемирный день ребенка.

Максим Горький сказал: "Дети - живые цветы Земли". Именно от них зависит, какое будущее нас ждет. Личность ребенка, ее фундамент, закладывается в детстве. И результат, который родители получают в итоге, зависит от того, что вы вложили в свое чадо изначально. УНИАН предлагает узнать, почему Всемирный день ребенка так важен, и поздравить своих детей с праздником.

Напоминаем, что завтра отмечается большой церковный праздник - Михайлов день.

День ребенка 2021 - история и особенности торжества

Ежегодно Всемирный день ребенка отмечается 20 ноября. В этот день в 1989 году была принята "Конвенция о правах ребенка", которая определила, что детям для полноценного развития и счастливой жизни необходимо расти в семье, в атмосфере любви, поддержки и взаимопонимания.

Читайте также20 ноября 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьЭтот праздник был создан, чтобы никто из нас не забывал, как важно заботиться о "маленьком человеке" рядом. По всей Земле десятилетиями успешно работают фонды помощи больным детям и сиротам.

В честь торжества организаторы проводят мероприятия - собирают средства для помощи малоимущим семьям или детским домам, устраивают шествия и демонстрации, акции и розыгрыши для детей. Принять участие могут и взрослые - сумма, потраченная вами, уйдет на благотворительность.

Всемирный день ребенка - поздравления и открытки

Всемирный день ребенка

Встречаем всей планетой,

Счастливы пусть будут

На Земле все дети.

Живут пусть окруженные

Любовью и добром,

Веселым шумом, гамом

Наполнят каждый дом.

Под мирным, чистым небом

Растут пусть наши дети

И, словно детский мячик,

Кружится планета.

Дети — самое дорогое, что у нас есть! Желаю каждому ребенку счастливого детства, безграничной любви родителей и отличного здоровья, ведь это самое главное в жизни! Пускай ваша искренняя детская лучезарная улыбка сияет как можно чаще и радует всех окружающих людей!

***

Со Всемирным днем ребенка

Поздравляю от души!

Пусть жизнь будет яркой, звонкой.

Дни пусть будут хороши.

Много солнца я желаю,

Много нежности, тепла.

Чтоб карета золотая

Тебя к счастью бы везла.

Чтоб желанья исполнялись

Даже без волшебных слов.

Чтоб тобой все восторгались.

Смеха, радости, цветов!

Поздравляю детей всей планеты, любопытных почемучек и любимых чекупилок. Пускай счастливыми будут ясные детские глаза, пускай они всегда светятся радостью, здоровым любопытством и искренним удивлением. Пускай детская энергия и желание все успеть заряжает всех на свете. Пускай каждый малыш на Земле будет защищен и обласкан родителями.

***

Дети — это счастье, это свет,

Пускай будет у каждого ребенка

Детство слаще тысячи конфет,

Желаю счастья каждому зайчонку!

Мне хочется, что в мире всех детишек

Родители любовью окружали,

И милых своих дочек и сынишек

Всем сердцем и душою обожали!

Во Всемирный день ребенка желаю счастья и уюта всем деткам на планете! Пусть каждый малыш, подросток и взрослый ребенок получает достаточно любви и заботы, тепла и доброты! Желаю оставаться детьми в любом возрасте и верить в то, что мир прекрасный и добрый, в нем хватит любви и тепла для всех!

***

Дети — это радость с неба,

Жизни нашей всей цветы.

Нужно все нам суметь сделать,

Чтоб счастливыми росли.

Смех их чистый пусть наградой

Будет за любовь твою.

Если ласков ты с ребенком —

Жизнь не зря прожил свою.

Пусть здоровы будут детки,

И растут в большой любви.

Станет мир добрее, чище.

От беды их, Бог, храни.

Со Всемирным днём ребёнка поздравляю и желаю жить весело и радостно, не знать забот и грусти, с наслаждением и улыбкой проводить каждый день, играя в увлекательные игры и пробуя различные вкусности. Хорошего здоровья, весёлых друзей и сказочных событий.

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Автор: Кристина Кащавцева