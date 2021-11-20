Максим Горький сказал: "Дети - живые цветы Земли". Именно от них зависит, какое будущее нас ждет. Личность ребенка, ее фундамент, закладывается в детстве. И результат, который родители получают в итоге, зависит от того, что вы вложили в свое чадо изначально. УНИАН предлагает узнать, почему Всемирный день ребенка так важен, и поздравить своих детей с праздником.
Напоминаем, что завтра отмечается большой церковный праздник - Михайлов день.
День ребенка 2021 - история и особенности торжества
Ежегодно Всемирный день ребенка отмечается 20 ноября. В этот день в 1989 году была принята "Конвенция о правах ребенка", которая определила, что детям для полноценного развития и счастливой жизни необходимо расти в семье, в атмосфере любви, поддержки и взаимопонимания.
Читайте также20 ноября 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьЭтот праздник был создан, чтобы никто из нас не забывал, как важно заботиться о "маленьком человеке" рядом. По всей Земле десятилетиями успешно работают фонды помощи больным детям и сиротам.
В честь торжества организаторы проводят мероприятия - собирают средства для помощи малоимущим семьям или детским домам, устраивают шествия и демонстрации, акции и розыгрыши для детей. Принять участие могут и взрослые - сумма, потраченная вами, уйдет на благотворительность.
Всемирный день ребенка - поздравления и открытки
Всемирный день ребенка
Встречаем всей планетой,
Счастливы пусть будут
На Земле все дети.
Живут пусть окруженные
Любовью и добром,
Веселым шумом, гамом
Наполнят каждый дом.
Под мирным, чистым небом
Растут пусть наши дети
И, словно детский мячик,
Кружится планета.
Дети — самое дорогое, что у нас есть! Желаю каждому ребенку счастливого детства, безграничной любви родителей и отличного здоровья, ведь это самое главное в жизни! Пускай ваша искренняя детская лучезарная улыбка сияет как можно чаще и радует всех окружающих людей!
***
Со Всемирным днем ребенка
Поздравляю от души!
Пусть жизнь будет яркой, звонкой.
Дни пусть будут хороши.
Много солнца я желаю,
Много нежности, тепла.
Чтоб карета золотая
Тебя к счастью бы везла.
Чтоб желанья исполнялись
Даже без волшебных слов.
Чтоб тобой все восторгались.
Смеха, радости, цветов!
Поздравляю детей всей планеты, любопытных почемучек и любимых чекупилок. Пускай счастливыми будут ясные детские глаза, пускай они всегда светятся радостью, здоровым любопытством и искренним удивлением. Пускай детская энергия и желание все успеть заряжает всех на свете. Пускай каждый малыш на Земле будет защищен и обласкан родителями.
***
Дети — это счастье, это свет,
Пускай будет у каждого ребенка
Детство слаще тысячи конфет,
Желаю счастья каждому зайчонку!
Мне хочется, что в мире всех детишек
Родители любовью окружали,
И милых своих дочек и сынишек
Всем сердцем и душою обожали!
Во Всемирный день ребенка желаю счастья и уюта всем деткам на планете! Пусть каждый малыш, подросток и взрослый ребенок получает достаточно любви и заботы, тепла и доброты! Желаю оставаться детьми в любом возрасте и верить в то, что мир прекрасный и добрый, в нем хватит любви и тепла для всех!
***
Дети — это радость с неба,
Жизни нашей всей цветы.
Нужно все нам суметь сделать,
Чтоб счастливыми росли.
Смех их чистый пусть наградой
Будет за любовь твою.
Если ласков ты с ребенком —
Жизнь не зря прожил свою.
Пусть здоровы будут детки,
И растут в большой любви.
Станет мир добрее, чище.
От беды их, Бог, храни.
Со Всемирным днём ребёнка поздравляю и желаю жить весело и радостно, не знать забот и грусти, с наслаждением и улыбкой проводить каждый день, играя в увлекательные игры и пробуя различные вкусности. Хорошего здоровья, весёлых друзей и сказочных событий.
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