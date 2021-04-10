Психологи сейчас широко востребованы, ведь помогают людям разобраться в кризисных ситуациях.

Ежегодно в Украине да и во всем мире отмечают дни, посвященные различным специальностям. Не является исключением и профессия психолога.

Когда День психолога 2021

Читайте такжеДень матери 2021: когда отмечаем, история и традиции праздникаДень психолога – праздник молодой. В Украине свой профессиональный праздник психологи и люди, которые причастны к данной профессии, отмечают ежегодно 23 апреля. Именно эта дата выбрана для праздника Всеукраинского дня психолога.

Интересно, что у мирового психологического сообщества нет официального праздничного дня в календаре. Есть только Всемирный день психического здоровья, который отмечается 10 октября по инициативе Всемирной организации здравоохранения.

День психолога: история

Такая наука, как психология, сформировалась в конце XIX в. В 1879 году немецкий философ и психолог Вильгельм Вундт открыл в Лейпциге первую в мире психологическую лабораторию, в которой проходили исследования феноменов сознания. Этот год считается годом рождения психологии как науки.

С тех пор ученые начали тщательно изучать различные процессы и проводить исследования. Это также дало толчок развитию других направлений.

В настоящее время психологи широко востребованы в обществе. Они помогают людям в кризисных ситуациях, разобраться в их проблемах, показывая пути и открывая неизвестные до того ресурсы своего организма и психики.

Традиции Дня психолога

По случаю Дня психолога принято устраивать празднования и проводить специализированные мероприятия в качестве поощрения для работников. Также обычно подводят итоги и чествуют лучших работников.

В канун праздника проходят семинары и курсы повышения квалификации. Специалисты, в свою очередь, делятся опытом, рассказывают о новейших разработках, тенденциях, путях развития профессионального направления в стране и мире.

Интересные факты ко Дню психолога

Читайте такжеВыходные в апреле: сколько будем отдыхать в этом месяцеЧтобы приобрести определенную привычку, человеку нужно в среднем около 66 дней.

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Автор: Алина Вишневская