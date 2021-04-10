Ежегодно в Украине да и во всем мире отмечают дни, посвященные различным специальностям. Не является исключением и профессия психолога.
Когда День психолога 2021
Читайте такжеДень матери 2021: когда отмечаем, история и традиции праздникаДень психолога – праздник молодой. В Украине свой профессиональный праздник психологи и люди, которые причастны к данной профессии, отмечают ежегодно 23 апреля. Именно эта дата выбрана для праздника Всеукраинского дня психолога.
Интересно, что у мирового психологического сообщества нет официального праздничного дня в календаре. Есть только Всемирный день психического здоровья, который отмечается 10 октября по инициативе Всемирной организации здравоохранения.
День психолога: история
Такая наука, как психология, сформировалась в конце XIX в. В 1879 году немецкий философ и психолог Вильгельм Вундт открыл в Лейпциге первую в мире психологическую лабораторию, в которой проходили исследования феноменов сознания. Этот год считается годом рождения психологии как науки.
С тех пор ученые начали тщательно изучать различные процессы и проводить исследования. Это также дало толчок развитию других направлений.
В настоящее время психологи широко востребованы в обществе. Они помогают людям в кризисных ситуациях, разобраться в их проблемах, показывая пути и открывая неизвестные до того ресурсы своего организма и психики.
Традиции Дня психолога
По случаю Дня психолога принято устраивать празднования и проводить специализированные мероприятия в качестве поощрения для работников. Также обычно подводят итоги и чествуют лучших работников.
В канун праздника проходят семинары и курсы повышения квалификации. Специалисты, в свою очередь, делятся опытом, рассказывают о новейших разработках, тенденциях, путях развития профессионального направления в стране и мире.
Интересные факты ко Дню психолога
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