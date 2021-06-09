Вознесение Господне – важный христианский праздник в православном календаре. Он отмечается на 40-й день после Пасхи. В этом году Вознесение приходится на четверг, 10 июня.
Что означает праздник Вознесения
Согласно Евангелию, в течение 40 дней от своего воскресения Христос много времени проводил на земле. Он общался с учениками и рассказывал о Царстве Божьем, готовя их к важной миссии – распространению христианства.
В день Вознесения Иисус Христос собрал апостолов на Елеонской горе. Он дал ученикам последние наставления, готовя к сошествию на них Святого Духа. Подняв руки и благословив апостолов, Христос начал удаляться и поднялся на небо.
Суть праздника заключается в том, что Иисус не умер, но вознесся на небеса во плоти.
Поздравления с Вознесением в стихах и прозе
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Сегодня – Вознесение,
Пусть счастье к вам придет!
Душевное сомнение
Пусть навсегда уйдет.
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С Вознесением Господнем
Поздравления примите.
Светлым мигом, ярким солнцем
Счастье в сердце удержите!
Свой прекрасный мир откройте,
Мир без страха и борьбы.
Счастье вере воздадите,
Чтоб сберечь дары судьбы.
***
Радостный солнечный день Вознесения
Пусть принесет тебе новость хорошую.
Пусть обретет твое сердце спасение,
Светлою станет судьба и пригожею.
Пусть же всегда, как душе пожелается,
Доброе счастье стократ исполняется.
И не тоскуется, и не печалится,
Только хорошее в жизни сбывается.
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В праздник Вознесения Господня от души хочу пожелать мира и добра, улыбок и радости, счастья и вдохновения. Пусть каждый день, посланный Богом, возносит тебя к высотам отрады, любви и красоты!
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Пусть Вознесение Господне подарит твоему сердцу веру, твоему уму – надежду, а твоему здоровью – силу! Пусть люди, которых ты встретишь, будут праведными, а дороги, по которым ты пойдешь, ведут тебя к настоящему счастью! Божьего тебе благословения!
***
С Вознесением Господнем
Поздравления примите.
Светлым мигом, ярким солнцем
Счастье в сердце удержите!
Свой прекрасный мир откройте,
Мир без страха и борьбы.
Счастье вере воздадите,
Чтоб сберечь дары судьбы.
***
В великий день святого Вознесения
Ликует небо, празднует народ.
Пусть истина божественного гения
Вам чистое блаженство принесет.
Пусть радость ваша будет бесконечной,
А жизнь – без прегрешений и без зла.
В день торжества большого жизни вечной
Пусть будет много счастья и тепла!
***
С Вознесением Господним поздравляю,
Благодати, счастья и добра,
Небеса пускай благословляют,
Не коснулась, чтоб беда.
Здравия тебе, тепла, успеха,
Радости, гармонии тебе,
Меньше слез и больше смеха,
Сбыться планам и твоей мечте!
***
От всей души поздравляю со светлым днём Вознесения Господне! Пусть в ваш дом согреет солнце и лучи наполнят добром, радость, счастьем! Желаю взаимопонимания, дружной семьи и крепкой любви!
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В праздник Вознесения Господня желаю веры, неугасимой надежды в лучшее и чистой духовности. Пусть пример Иисуса освещает ваш путь, делает его истинно праведным и награждает любовью. С праздником! И пусть на душе всегда будет светло и солнечно.
С Вознесением Господним - картинки и открытки
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