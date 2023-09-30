Вера, Надежда, Любовь и мать их София - это четыре святые женщины, житие которых стало примером мужества и искренней преданности Христу. Благочестивая вдова София назвала своих дочерей в честь главных христианских добродетелей. Язычники казнили сестер за то, что они остались верны Богу. София похоронила своих маленьких дочерей и сама умерла от горя.
Трагичная история святых женщин почитается верующими 17 сентября по новому стилю и 30 сентября по старому стилю. В этот день обязательно стоит поздравить тезок святых с Днем ангела, а всех остальных верующих - с праздником Веры, Надежды и Любови.
Вера, Надежда, Любовь - поздравления в стихах и прозе
Всегда пусть в сердце будет Вера,
Любовь пусть рядышком идет,
Надежда путь вам освещает
И за руку с собой ведет.
Вам в праздник этот добрый, светлый
Я пожелать хочу сполна
Улыбок, радости, успехов,
Здоровья, света и тепла!
***
С днём Надежды, Веры и Любви,
Святой их матери Софии!
Желаю счастья впереди,
И чтобы Ангелы хранили.
Доброты желаю в жизни,
Светлых дней на всём пути.
Чудес Всевышнего, здоровья,
Достатка, благ и теплоты.
***
С Днем Веры, Надежды, Любви и Софии.
Опустится с ними с небес благодать.
Мечты пусть исполнятся ваши большие.
Добра вам, а зла никогда не держать.
В семье понимания, счастья, уюта,
Любви безмятежной, взаимной, большой,
Чтоб жить в удовольствие, ярко и круто,
И чтобы успех вас накрыл с головой.
Чтоб мудрость (София) была всегда с вами,
И чтобы баланс был всегда и во всём.
Вам солнышка ясного под небесами.
Хочу, чтоб ваш род процветал день за днем.
***
Три имени. Красивые, простые.
Слова, что помогают людям жить.
Когда-то нарекла детей София,
Ее мы и должны благодарить!
За то, что подарила Веру людям.
И что с Надеждою любой всегда живет.
И если есть Любовь, то счастье будет!
И в каждый дом пускай оно придет!
***
Вера, Надежда, Любовь
Пусть будут навеки с тобой,
Пусть не оставят в пути,
С ними ведь легче идти
И в вихре жизни кружить:
Верить, надеяться — жить.
***
С Днем Веры, Надежды, Любви
И матери доброй Софии!
С добром в своем сердце живи,
Пусть дни ждут тебя золотые.
Пусть вера ведет лишь вперед,
Надежда пусть силы вселяет,
Азарта любовь придает,
Святые во всём помогают.
***
Пусть помогает Вера
И не умрет Надежда.
Всегда полно пусть будет
Любовью ваше сердце.
Пусть мудрости и силы
София вам пошлет.
Отныне все плохое
Из жизни пусть уйдет!
***
Поздравляю с Днем Веры Надежды, Любви и их матери Софии! Желаю чувствовать сердцем любовь и радость, хранить в душе надежду и веру в лучшее, идти по жизни с доброй улыбкой и хорошим настроением.
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Поздравляю вас с этим великим праздником! Желаю, чтобы все вы были здоровыми, счастливыми, чтобы в домах ваших царил лишь уют и благополучие. И чтобы Вера, Надежда, Любовь всегда сопутствовали вам и всем вашим близким!
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Поздравляю тебя со светлым праздником. Пусть никогда не проходит любовь, всегда с тобою будет вера в лучшее, и даже в самые трудные моменты пусть не оставляет тебя надежда!
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Поздравляю со светлыми чудесным праздником, с Днём Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Пусть ангел вас хранит и всегда оберегает. Всего вам самого хорошего в жизни.
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Поздравляю с прекрасным праздником. Пускай эти святые женщины всегда присутствуют в твоей жизни! Верь и надейся на лучшее, люби искренне и навсегда. И пускай все беды обходят стороною.
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Желаю в этот значимый православный праздник такой же доброты, великодушия и жертвенности, какая была присуща Софии и её дочерям. Путь жизнь на земле сопровождается только благими намерениями и праведными делами.