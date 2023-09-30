В День Веры, Надежды, Любови и их матери Софии поздравьте всех верующих близких.

Вера, Надежда, Любовь и мать их София - это четыре святые женщины, житие которых стало примером мужества и искренней преданности Христу. Благочестивая вдова София назвала своих дочерей в честь главных христианских добродетелей. Язычники казнили сестер за то, что они остались верны Богу. София похоронила своих маленьких дочерей и сама умерла от горя.

Трагичная история святых женщин почитается верующими 17 сентября по новому стилю и 30 сентября по старому стилю. В этот день обязательно стоит поздравить тезок святых с Днем ангела, а всех остальных верующих - с праздником Веры, Надежды и Любови.

Вера, Надежда, Любовь - поздравления в стихах и прозе

Всегда пусть в сердце будет Вера,

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Любовь пусть рядышком идет,

Надежда путь вам освещает

И за руку с собой ведет.

Вам в праздник этот добрый, светлый

Я пожелать хочу сполна

Улыбок, радости, успехов,

Здоровья, света и тепла!

***

С днём Надежды, Веры и Любви,

Святой их матери Софии!

Желаю счастья впереди,

И чтобы Ангелы хранили.

Доброты желаю в жизни,

Светлых дней на всём пути.

Чудес Всевышнего, здоровья,

Достатка, благ и теплоты.

***

С Днем Веры, Надежды, Любви и Софии.

Опустится с ними с небес благодать.

Мечты пусть исполнятся ваши большие.

Добра вам, а зла никогда не держать.

В семье понимания, счастья, уюта,

Любви безмятежной, взаимной, большой,

Чтоб жить в удовольствие, ярко и круто,

И чтобы успех вас накрыл с головой.

Чтоб мудрость (София) была всегда с вами,

И чтобы баланс был всегда и во всём.

Вам солнышка ясного под небесами.

Хочу, чтоб ваш род процветал день за днем.

***

Три имени. Красивые, простые.

Слова, что помогают людям жить.

Когда-то нарекла детей София,

Ее мы и должны благодарить!

За то, что подарила Веру людям.

И что с Надеждою любой всегда живет.

И если есть Любовь, то счастье будет!

И в каждый дом пускай оно придет!

***

Вера, Надежда, Любовь

Пусть будут навеки с тобой,

Пусть не оставят в пути,

С ними ведь легче идти

И в вихре жизни кружить:

Верить, надеяться — жить.

***

С Днем Веры, Надежды, Любви

И матери доброй Софии!

С добром в своем сердце живи,

Пусть дни ждут тебя золотые.

Пусть вера ведет лишь вперед,

Надежда пусть силы вселяет,

Азарта любовь придает,

Святые во всём помогают.

***

Пусть помогает Вера

И не умрет Надежда.

Всегда полно пусть будет

Любовью ваше сердце.

Пусть мудрости и силы

София вам пошлет.

Отныне все плохое

Из жизни пусть уйдет!

***

Поздравляю с Днем Веры Надежды, Любви и их матери Софии! Желаю чувствовать сердцем любовь и радость, хранить в душе надежду и веру в лучшее, идти по жизни с доброй улыбкой и хорошим настроением.

***

Поздравляю вас с этим великим праздником! Желаю, чтобы все вы были здоровыми, счастливыми, чтобы в домах ваших царил лишь уют и благополучие. И чтобы Вера, Надежда, Любовь всегда сопутствовали вам и всем вашим близким!

***

Поздравляю тебя со светлым праздником. Пусть никогда не проходит любовь, всегда с тобою будет вера в лучшее, и даже в самые трудные моменты пусть не оставляет тебя надежда!

***

Поздравляю со светлыми чудесным праздником, с Днём Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Пусть ангел вас хранит и всегда оберегает. Всего вам самого хорошего в жизни.

***

Поздравляю с прекрасным праздником. Пускай эти святые женщины всегда присутствуют в твоей жизни! Верь и надейся на лучшее, люби искренне и навсегда. И пускай все беды обходят стороною.

***

Желаю в этот значимый православный праздник такой же доброты, великодушия и жертвенности, какая была присуща Софии и её дочерям. Путь жизнь на земле сопровождается только благими намерениями и праведными делами.

Картинки с праздником Вера, Надежда, Любовь

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