Варфоломеев день - отличная дата для сбора земляники и для примирения с обидчиками.

24 июня церковь отмечает Варфоломеев день, в честь ученика Христа апостола Варфоломея, а также апостола от 70-ти Варнавы. Церковь в эту дату вспоминает житие этих двух святых и посвящает им молитвы. А в народном календаре 24 июня является началом русалочьих дней, в конце которых отмечается Ивана Купала.

Варфоломеев день - история праздника

Апостол Варфоломей стал одним из первых учеников Христа, поздне ставших известными как двенадцать апостолов. Апостол Варфоломей занимался просветительством и обладал даром целительства.

Как и почти все апостолы, Варфоломей принял мученическую смерть. Противники христианства подвесили его вниз головой на кресте, но он продолжал свою проповедь. Затем с него сняли кожу и казнили.

Варфоломеев день - традиции и обычаи

По христианским обычая в эту дату нужно сходить в церковь и помолиться святым апостолам Варфоломею и Варнаве.

На Руси этот день считался началом разгула русалок и прочей нечисти. Злые духи, по древним верованиям, сегодня мучают людей. Самым опасным периодом дня считается полдень. Славяне верили, что нечисть живет в воде и высокой траве, поэтому старались не купаться и не косить траву.

В Варфоломеев день 24 июня стоит собрать землянику, поскольку ягоды сегодня особенно полезные и сладкие. Этот день считается очень удачным для примирения и прощения. Попросите прощения у тех, кого обидели, и сами простите своих обидчиков. Также сегодня стоит провести уборку в доме, вытряхнуть ковры и проветрить комнаты.

Что нельзя делать в Варфоломеев день

Нельзя топтать и косить траву.

Не стоит собирать лекарственные травы и срывать любые цветы, поскольку все растения сегодня опасны.

Купаться в море, реках и озерах может быть опасно.

Ни в коем случае нельзя ругаться, ссориться и не прощать знакомых, иначе вы никогда не помиритесь.

На этот день выпадает строгий пост. Нельзя есть мясо, яйца и молочные продукты, пить алкоголь.

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