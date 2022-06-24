Что можно делать 24 июня, а от каких действий лучше воздержаться верующим - читайте в материале УНИАН.

Апостол Варнава был из числа 70, воспитывался вместе с апостолом Павлом в Иерусалиме. Часто посещал храмы, постился, молился и вел благочестивый образ жизни. Он был современником Иисуса Христа, воочию видел его чудеса, поэтому без сомнений уверовал в Господа, после этого Спаситель избрал его в число 70 апостолов.

Святой Варнава привел апостола Павла в Иерусалим, стал вместе с ним проповедовать, присутствовал на апостольском соборе в Иерусалиме. На 76-м году своей жизни был жестоко убит иудеями.

В честь памяти апостола сегодня отмечается народный праздник 24 июня - день Варнавы и Варфоломея.

Православный праздник 24 июня 2022 - день памяти апостола Варфоломея

Святой Варфоломей был из числа 12 апостолов, коим стал после общения с Иисусом Христом, который прославил его за деяния. После этой встречи Варфоломей уверовал во Христа и стал нести верность истинной вере. Известно, что вместе со святым Филиппом Варфоломей проповедовал в восточных странах.

После смерти Филиппа святой Варфоломей проповедовал сам в Индии и Армении. Там переводил на понятные народу языки Евангелие от Матфея и показывал многие чудеса, например, исцелял болезни. Конец жизни Варфоломея был печальным - в одном из городов на чужой земле его схватили язычники и казнили.

Приметы 24 июня

солнце на рассвете закрыли тучи - к вечеру похолодает;

утром пчелы сидят в ульях - к осадкам;

теплая ночь с 24 на 25 июня - будет хороший урожай плодов;

гуси стаей летят против ветра - вскоре похолодает.

Что сегодня нельзя делать

Этот день издавна считался опасным - наши предки верили, что сегодня особенно активна нечисть. Боятся ее следует в полдень, поэтому строго запрещается ссориться, сплетничать и предаваться унынию, иначе вашу душу украдут злые духи. Также не рекомендуется начинать новые дела - они заранее обречены на провал. Воздержитесь от того, чтобы с кем-нибудь делиться своими планами - ничего из задуманного не сбудется.

Что можно делать 24 июня

В эту дату православные верующие могут помолиться святым Варфоломею и Варнаве о благополучии в семье и защите от недругов. Согласно народным приметам, для того, чтобы привлечь удачу в дом, можно собрать за столом самых близких друзей и родственников. Генеральная уборка в этот день поможет очистить жилье от негатива, а затянувшийся конфликт решится, если 24 июня сделать шаг к примирению.

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