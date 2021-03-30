В народе верят, что в этот день приходит настоящее тепло.

Каждый год 30 марта празднуется День святого Алексея. В народе верят, что в этот день приходит настоящее тепло, поэтому второе название сегодняшнего праздника – Теплого Алексея.

Кто такой святой Алексей

Преподобный Алексий родился в IV ст. в набожной и зажиточной римской семье. Достигнув зрелости, он покинул семью и отрекся от привилегий своего происхождения.

Читайте такжеБлаговещение 2021: что означает, когда празднуем, история и традицииСвятой Алексей отбыл на восток, постепенно добравшись до города Эдессы на территории нынешней Турции. Там он вел жизнь убогого нищего и ежедневно молился при местном храме Пресвятой Богородицы.

Однажды пономарю церкви явилась Дева Мария и указала на праведного Алексея как на человека Божия. Богородица велела ввести его в храм. После этого многие узнали о праведнике и стали почитать его.

Однако святой, не желая славы, покинул город и в конце концов после долгих лет странствий вернулся в родной дом в Риме. Родители святого Алексея не узнали родного сила и позволили ему жить при доме, давая еду с собственного стола. Там Алексей прожил еще 17 лет, терпеливо снося разные горести от слуг. После смерти при нем нашли записку, в которой было сказано, кем он является на самом деле. Похоронили Алексея в Риме.

Традиции дня святого Алексея

Считается, что в этот день приходит настоящее тепло, поэтому хозяева начинали готовиться к полевым работам: выносили на улицу картофель для посадки, ремонтировали садовый и огородный инвентарь. Всю домашнюю работу пытались сделать в течение дня, ведь вечером вся семья должна собраться за трапезой и провести зиму.

Пасечники в этот день прогревали ульи на солнце, окропляя их освященной в храме водой. А рыбаки занимались плетением сеток для рыбной ловли - она считалась счастливой и в нее весь год хорошо ловилась рыба.

Свои традиции дня были и у девушек – они выходили в поле призывать весну. Делали это так: взяв в поле полотно, кланялись во все стороны и говорили: "Вот тебе, весна-мать, новая обновка!". Полотно оставляли в поле с пирогом, чтобы задобрить тепло.

В предпоследний день марта в народе было принято собирать почки березы, ведь считалось, что они имеют особую целебную силу. Также на теплого Алексея собирали березовый сок и пили его всей семьей.

В храмах святому Алексею молились о хорошем урожае и теплой погоде.

Что нельзя делать на Теплого Алексея

Читайте такжеВыходные в апреле: сколько будем отдыхать в этом месяцеВ день святого Алексея нельзя шить, вязать, стирать и заниматься тяжелым физическим трудом.

Женщинам, у которых маленький ребенок, нельзя давать в долг и выносить из дома хлеб, ведь таким образом можно "отдать судьбу ребенка".

На теплого Алексея запрещалось садиться в сани. В народе говорили: "Прокатят сани мимо желаний". Связано это было с тем, что снег таял стремительно, и санный путь становился непригодным для езды.

Также люди верили, что нельзя планировать дальнюю дорогу, потому что не будет в ней счастья.

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Автор: Алина Вишневская