Красивые и лаконичные поздравления с Новым годом - без лишних слов.

Чтобы выразить свои теплые чувства к человеку и обрадоваться предстоящему празднику, не нужно много слов. Даже лаконичные поздравления с Новым годом могут передать атмосферу праздника. Предлагаем вам поздравить родных коротким стихом или смс – искренне и без лишних слов.

Короткие поздравления с Новым годом 2022: смс и стихи

Пусть хорошее случается,

Пусть приходят чудеса,

И мечты все исполняются.

С Новым годом всех! Ура!

***

Пусть подарит этот год

Новых планов яркий взлет!

А любовь, здоровье, счастье

Он вам бонусом дает!

***

С Новым годом! Жизнь прекрасна!

Праздник пусть подарит счастье,

Чудо, радость, звонкий смех,

Красоту, любовь, успех!

***

С Новым годом! Чудо-сказкой

Пусть наполнится ваш дом!

И всегда тепло и радость,

Доброта царит пусть в нем!

***

Перемен, любви, удачи,

Чтобы стали вы богаче,

Чтоб смеялись и шутили,

Чаще в гости заходили,

Чтоб везло по всем фронтам.

С Новым годом! Счастья вам!

***

Поздравляем с годом Новым,

С позитивным и "Тигровым"...

Будет больше пусть ярких полос,

Чтобы всё на "ура" удалось!

***

Желаю в этот Новый год

От жизни получить джекпот:

В деньгах, в здоровье и в мечтах —

Пусть будет всё "ого" и "ах"!

Короткие поздравления с Новым годом в прозе

Поздравляю с Новым годом! Желаю чудесного настроения, сказочного богатства и неземного счастья. Пусть все загаданные желания непременно сбываются! Улыбок, веселья и побольше радости в Новом году!

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С Новым годом! Пусть загадочный праздник подарит осуществленную мечту! Любви, улыбок и здоровья! Пусть будни будут приятными, зарплата – достойной для благополучия и процветания!

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На пороге волшебный день. Наступает Новый год! Пусть снежинки окружат тебя заботой и счастьем! Желаю светлых людей на твоём пути. Любви, уютного дома, новогодних подарков, смеха и радости!

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С Новым годом! Это лучший праздник в году, который всем, независимо от возраста, дарит ощущение сказки, легкости, чудес. Желаю тебе исполнения желаний, хорошего урожая, стойкости, здоровья, оптимизма, улыбок самых близких и родных.

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Желаю новогоднего настроения, веры в чудеса и исполнения желаний, счастливых и радостных дней. С Новым годом!

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С наступающим Новым годом! Желаю, чтобы этот год стал временем только хороших новостей, отменного богатырского здоровья и безграничного счастья!

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Автор: Екатерина Пулатова