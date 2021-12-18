Чтобы выразить свои теплые чувства к человеку и обрадоваться предстоящему празднику, не нужно много слов. Даже лаконичные поздравления с Новым годом могут передать атмосферу праздника. Предлагаем вам поздравить родных коротким стихом или смс – искренне и без лишних слов.
Короткие поздравления с Новым годом 2022: смс и стихи
Пусть хорошее случается,
Пусть приходят чудеса,
И мечты все исполняются.
С Новым годом всех! Ура!
***
Пусть подарит этот год
Новых планов яркий взлет!
А любовь, здоровье, счастье
Он вам бонусом дает!
***
С Новым годом! Жизнь прекрасна!
Праздник пусть подарит счастье,
Чудо, радость, звонкий смех,
Красоту, любовь, успех!
***
С Новым годом! Чудо-сказкой
Пусть наполнится ваш дом!
И всегда тепло и радость,
Доброта царит пусть в нем!
***
Перемен, любви, удачи,
Чтобы стали вы богаче,
Чтоб смеялись и шутили,
Чаще в гости заходили,
Чтоб везло по всем фронтам.
С Новым годом! Счастья вам!
***
Поздравляем с годом Новым,
С позитивным и "Тигровым"...
Будет больше пусть ярких полос,
Чтобы всё на "ура" удалось!
***
Желаю в этот Новый год
От жизни получить джекпот:
В деньгах, в здоровье и в мечтах —
Пусть будет всё "ого" и "ах"!
Короткие поздравления с Новым годом в прозе
Поздравляю с Новым годом! Желаю чудесного настроения, сказочного богатства и неземного счастья. Пусть все загаданные желания непременно сбываются! Улыбок, веселья и побольше радости в Новом году!
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С Новым годом! Пусть загадочный праздник подарит осуществленную мечту! Любви, улыбок и здоровья! Пусть будни будут приятными, зарплата – достойной для благополучия и процветания!
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На пороге волшебный день. Наступает Новый год! Пусть снежинки окружат тебя заботой и счастьем! Желаю светлых людей на твоём пути. Любви, уютного дома, новогодних подарков, смеха и радости!
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С Новым годом! Это лучший праздник в году, который всем, независимо от возраста, дарит ощущение сказки, легкости, чудес. Желаю тебе исполнения желаний, хорошего урожая, стойкости, здоровья, оптимизма, улыбок самых близких и родных.
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Желаю новогоднего настроения, веры в чудеса и исполнения желаний, счастливых и радостных дней. С Новым годом!
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С наступающим Новым годом! Желаю, чтобы этот год стал временем только хороших новостей, отменного богатырского здоровья и безграничного счастья!
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