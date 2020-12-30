Еще совсем немного и наступит Новый 2021-й год. Нарядив елку и готовясь к встрече грядущего года Белого металлического Быка, все с надеждой смотрят в будущее.
Читайте такжеВыходные в январе 2021: сколько будем отдыхать в первый месяц нового годаКонечно же, обязательным элементом празднования прихода 2021-го года являются поздравления. Близко или далеко находятся родные люди, друзья, коллеги – не так уж и важно, ведь искреннее поздравление с наилучшими пожеланиями обязательно донесет до них частичку душевного тепла!
Чтобы облегчить поиск лучших поздравлений, УНИАН собрал интересные и милые поздравительные стихи и прозаические строки с наступающим годом Белого металлического Быка, а также яркие открытки и забавные картинки по случаю долгожданного праздника.
С наступающим Новым годом 2021 – стихи и открытки
***
С Новым годом наступающим!
Пусть он будет потрясающим:
Щедрым, плодородным, искренним
И финансами насыщенным.
Пусть задуманное сбудется,
Неприятное забудется,
Счастье, радость приумножатся...
Пусть удачно пазлы сложатся!
***
Поздравляю с наступающим
Всех знакомых, окружающих,
Пусть не будет унывающих,
Праздник ждет ошеломляющий!
Пожелать хочу сверкающих
Огоньком горящих взоров
И эмоций развлекающих,
Задушевных разговоров!
***
Тише-тише, кто стучится?
Неужели Новый год?
На снежинках он примчится,
В санках чудо привезет!
Пусть в сугроб печаль отправит,
И тоску не пощадит,
Презентует он здоровья,
От души обогатит.
Пусть взмахнет чудесной тростью,
Озарив любовью вмиг,
Пусть побед подарит много,
И нисколечко — обид!
***
Снежинки серебристые собрались в хоровод,
Спешит, бежит, торопится веселый Новый год!
От всей души вас с праздником я поздравляю,
Чудес волшебных, радости, любви желаю!
Пусть Новый год приносит лишь удачу,
Успех поможет все решить задачи.
Пусть этот год окажется чудесным,
Счастливым, добрым, очень интересным!
***
Год грядет приятный, новый,
Вам удачи на пути,
Непременно, моментально
Счастье и любовь найти!
Отложить подальше скуку,
Попрощаться с суетой,
Отыскать в кармане юмор
И носить всегда с собой!
***
Пусть уходят с годом Крысы
Все обиды и капризы,
Все погодные ненастья,
Все болезни и несчастья.
Пусть покажет год Быка
Выход нам из тупика,
Принесёт богатство, счастье,
Чтобы стала жизнь легка!
Короткие поздравления с наступающим Новым годом
***
Желаю, чтобы этот год
Был в сто раз лучше предыдущих.
Добра, удачи, всех красот,
Дней ярких, клевых и везучих!
***
Снежинки падают беззвучно,
А сердце чуда очень ждёт.
Пусть будет добрым, самым лучшим
Наступающий нынче Новый год!
***
С Новым годом! С волшебством!
Много денежек в ваш дом,
Много яркого веселья,
Озорного настроения.
***
Преподнесет пусть наступающий год
Счастливых дней круговорот,
Мешок огромного везенья
И ларчик с добрым настроеньем!
***
Пусть умножит твой достаток
Предстоящий Новый год
И дни слаще шоколадок
Он с собою принесет!
Шуточные и потешные поздравления с Новым годом 2021
***
В Новый год желаю вам
Жить на зависть всем богам:
В Куршевеле иметь дачу,
На Мальдивах – дом в придачу,
Черную лишь есть икорку,
Соболя носить и норку!
Золотую вам карету
Я желаю купить к лету!
Пусть всё будет на "отлично"
На работе, в жизни личной.
Каждый день и каждый час
Позитив пусть "прёт" у вас!
***
С наступающим Новым годом!
Пусть он будет ярким, страстным,
Чтобы многого хотелось,
И добиться чтоб умелось.
Чтобы в кошельке хрустели
Деньги самым сладким звуком.
Чтобы бодрым было тело,
Стойким – дух, ловкими – руки.
***
Пусть дед с кудрявой бородой,
Притащит вам мешок домой,
А в том мешке здоровья пуд,
Сто тысяч радостных минут,
Тепло и радость на весь год,
В делах неведомых высот,
Любви, ну просто неземной,
Коль надо, славы мировой,
Успехов, тазик "Оливье",
И позитива в голове!
С наступающим 2021-м годом!
***
Вам желаю в Новый год
Жить без слез и без забот.
Стол накройте, улыбнитесь,
И с задором веселитесь!
Верьте в Дедушку Мороза
И в большие чудеса.
Ведь судьба – не только проза,
Жизнь, как сладость, хороша!
***
С наступающим Новым годом поздравляю
И от всей души желаю:
Гулять так, чтоб не напиться
И под елку не свалиться.
Ждет пускай успех огромный,
Жить, назло врагам, нескромно,
Ярко, весело, счастливо,
По-богатому красиво.
Отдыхать чтоб на Гавайях,
А не в деревне, у сарая.
И так грядущий год прожить,
Чтоб захотелось повторить!
Поздравления с Новым 2021-м годом в прозе и картинках
***
Поздравляю с Новым годом. И в этот чудесный и волшебный праздник желаю найти под елочкой мешок здоровья, короб счастья, ящик удачи, пакет везения и банку сладкого настроения.
***
Пускай наступающий Новый год принесет только счастье, удачу и позитив! Желаю стального здоровья, море искренних улыбок и безграничной любви! Пусть этот замечательный праздник будет полон приятных сюрпризов!
***
Новый год — это как чистая страница в книге. Так пусть у вас она будет расписана счастьем, радостью, здоровьем и любовью! С Наступающим!
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Пускай наступающий Новый год будет полон огромного счастья, безграничной любви, финансового благополучия и ярких успехов! Желаю, чтобы все твои мечты осуществлялись в новом году! Пускай жизнь будет полна приятных неожиданностей, искренних улыбок, радостных встреч и бескорыстного добра!
***
С наступающим Новым годом! Желаем вам вкусного застолья, частых встреч с настоящими друзьями, чтобы этот год принес много любви, удачи и маленьких радостей в вашу жизнь. Пусть самые близкие всегда любят и ценят вас. С Новым годом!
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Как здорово, что наступает новый год — предвестник новых идей, открытий, целей и желаний! Желаю осуществить все заветные мысли, и пусть ничто этому не помешает! Пусть здоровье будет крепким, и все остальное приложится!
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С наступающим Новым годом! Я желаю в наступающем году жить с удачей в обнимку, чтоб желания осуществлялись, а мечты сбывались. Чтоб здоровье было крепким, а источник дохода — стабильно высоким. Желаю Вам незабываемых впечатлений и знакомств с замечательными людьми!
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