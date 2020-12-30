Веселые, искренние и милые поздравительные строки с грядущим годом Белого металлического Быка.

Еще совсем немного и наступит Новый 2021-й год. Нарядив елку и готовясь к встрече грядущего года Белого металлического Быка, все с надеждой смотрят в будущее.

Читайте такжеВыходные в январе 2021: сколько будем отдыхать в первый месяц нового годаКонечно же, обязательным элементом празднования прихода 2021-го года являются поздравления. Близко или далеко находятся родные люди, друзья, коллеги – не так уж и важно, ведь искреннее поздравление с наилучшими пожеланиями обязательно донесет до них частичку душевного тепла!

Чтобы облегчить поиск лучших поздравлений, УНИАН собрал интересные и милые поздравительные стихи и прозаические строки с наступающим годом Белого металлического Быка, а также яркие открытки и забавные картинки по случаю долгожданного праздника.

С наступающим Новым годом 2021 – стихи и открытки

***

С Новым годом наступающим!

Пусть он будет потрясающим:

Щедрым, плодородным, искренним

И финансами насыщенным.

Пусть задуманное сбудется,

Неприятное забудется,

Счастье, радость приумножатся...

Пусть удачно пазлы сложатся!

***

Поздравляю с наступающим

Всех знакомых, окружающих,

Пусть не будет унывающих,

Праздник ждет ошеломляющий!

Пожелать хочу сверкающих

Огоньком горящих взоров

И эмоций развлекающих,

Задушевных разговоров!

***

Тише-тише, кто стучится?

Неужели Новый год?

На снежинках он примчится,

В санках чудо привезет!

Пусть в сугроб печаль отправит,

И тоску не пощадит,

Презентует он здоровья,

От души обогатит.

Пусть взмахнет чудесной тростью,

Озарив любовью вмиг,

Пусть побед подарит много,

И нисколечко — обид!

***

Снежинки серебристые собрались в хоровод,

Спешит, бежит, торопится веселый Новый год!

От всей души вас с праздником я поздравляю,

Чудес волшебных, радости, любви желаю!

Пусть Новый год приносит лишь удачу,

Успех поможет все решить задачи.

Пусть этот год окажется чудесным,

Счастливым, добрым, очень интересным!

***

Год грядет приятный, новый,

Вам удачи на пути,

Непременно, моментально

Счастье и любовь найти!

Отложить подальше скуку,

Попрощаться с суетой,

Отыскать в кармане юмор

И носить всегда с собой!

***

Пусть уходят с годом Крысы

Все обиды и капризы,

Все погодные ненастья,

Все болезни и несчастья.

Пусть покажет год Быка

Выход нам из тупика,

Принесёт богатство, счастье,

Чтобы стала жизнь легка!

Короткие поздравления с наступающим Новым годом

***

Желаю, чтобы этот год

Был в сто раз лучше предыдущих.

Добра, удачи, всех красот,

Дней ярких, клевых и везучих!

***

Снежинки падают беззвучно,

А сердце чуда очень ждёт.

Пусть будет добрым, самым лучшим

Наступающий нынче Новый год!

***

С Новым годом! С волшебством!

Много денежек в ваш дом,

Много яркого веселья,

Озорного настроения.

***

Преподнесет пусть наступающий год

Счастливых дней круговорот,

Мешок огромного везенья

И ларчик с добрым настроеньем!

***

Пусть умножит твой достаток

Предстоящий Новый год

И дни слаще шоколадок

Он с собою принесет!

Шуточные и потешные поздравления с Новым годом 2021

***

В Новый год желаю вам

Жить на зависть всем богам:

В Куршевеле иметь дачу,

На Мальдивах – дом в придачу,

Черную лишь есть икорку,

Соболя носить и норку!

Золотую вам карету

Я желаю купить к лету!

Пусть всё будет на "отлично"

На работе, в жизни личной.

Каждый день и каждый час

Позитив пусть "прёт" у вас!

***

С наступающим Новым годом!

Пусть он будет ярким, страстным,

Чтобы многого хотелось,

И добиться чтоб умелось.

Чтобы в кошельке хрустели

Деньги самым сладким звуком.

Чтобы бодрым было тело,

Стойким – дух, ловкими – руки.

***

Пусть дед с кудрявой бородой,

Притащит вам мешок домой,

А в том мешке здоровья пуд,

Сто тысяч радостных минут,

Тепло и радость на весь год,

В делах неведомых высот,

Любви, ну просто неземной,

Коль надо, славы мировой,

Успехов, тазик "Оливье",

И позитива в голове!

С наступающим 2021-м годом!

***

Вам желаю в Новый год

Жить без слез и без забот.

Стол накройте, улыбнитесь,

И с задором веселитесь!

Верьте в Дедушку Мороза

И в большие чудеса.

Ведь судьба – не только проза,

Жизнь, как сладость, хороша!

***

С наступающим Новым годом поздравляю

И от всей души желаю:

Гулять так, чтоб не напиться

И под елку не свалиться.

Ждет пускай успех огромный,

Жить, назло врагам, нескромно,

Ярко, весело, счастливо,

По-богатому красиво.

Отдыхать чтоб на Гавайях,

А не в деревне, у сарая.

И так грядущий год прожить,

Чтоб захотелось повторить!

Поздравления с Новым 2021-м годом в прозе и картинках

***

Поздравляю с Новым годом. И в этот чудесный и волшебный праздник желаю найти под елочкой мешок здоровья, короб счастья, ящик удачи, пакет везения и банку сладкого настроения.

***

Пускай наступающий Новый год принесет только счастье, удачу и позитив! Желаю стального здоровья, море искренних улыбок и безграничной любви! Пусть этот замечательный праздник будет полон приятных сюрпризов!

***

Новый год — это как чистая страница в книге. Так пусть у вас она будет расписана счастьем, радостью, здоровьем и любовью! С Наступающим!

***

Пускай наступающий Новый год будет полон огромного счастья, безграничной любви, финансового благополучия и ярких успехов! Желаю, чтобы все твои мечты осуществлялись в новом году! Пускай жизнь будет полна приятных неожиданностей, искренних улыбок, радостных встреч и бескорыстного добра!

***

С наступающим Новым годом! Желаем вам вкусного застолья, частых встреч с настоящими друзьями, чтобы этот год принес много любви, удачи и маленьких радостей в вашу жизнь. Пусть самые близкие всегда любят и ценят вас. С Новым годом!

***

Как здорово, что наступает новый год — предвестник новых идей, открытий, целей и желаний! Желаю осуществить все заветные мысли, и пусть ничто этому не помешает! Пусть здоровье будет крепким, и все остальное приложится!

***

С наступающим Новым годом! Я желаю в наступающем году жить с удачей в обнимку, чтоб желания осуществлялись, а мечты сбывались. Чтоб здоровье было крепким, а источник дохода — стабильно высоким. Желаю Вам незабываемых впечатлений и знакомств с замечательными людьми!

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Автор: УНИАН