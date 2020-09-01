Самые искренние пожелания и милые картинки в особый праздничный день.

1 сентября – День знаний и начало нового учебного года. Летние каникулы остались позади, впереди же у школьников месяцы упорного труда.

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День знаний сопровождается рядом традиций, привычных для учеников и их родителей. Речь идет, в частности, о праздничных первых звонках, море цветов и белых бантов, и, конечно, традиционных первых уроков, посвященных конкретной теме. Все это происходит под сопровождение радостного волнения.

Конечно, 1 сентября принято поздравлять с Днем знаний. УНИАН собрал самые искренние поздравления в стихах и прозе, а также яркие картинки и открытки по случаю данного особого праздника.

С Днем знаний – поздравительные стихи и открытки

***

Вот и лето пролетело,

Вновь сентябрь наступил.

И торжественно День знаний

Отмечает целый мир.

Пожелаем вам, ребята,

Лишь пятерок в дневнике,

Сил, здоровья и удачи,

Нужных знаний в голове!

***

С Днем знаний, с началом свершений!

Хороших оценок, творить.

Понятных задачек, верных решений,

Красиво, уверенно жить.

Чудных проектов, больших достижений,

Достойных поступков, добра.

Пусть год будет полон огня, удивления.

Учиться приходит пора.

***

Вот и осени дыхание,

Новый лист календаря.

Снова наступил День знаний —

Главный праздник сентября!

Ты с хорошим настроением

В школу каждый день иди.

На любой вопрос решение

Сможешь ты тогда найти!

И с любой задачей школьной,

Знаем, справишься шутя.

Радуйся годам веселым,

Они быстро пролетят!

***

Учиться, учиться, еще раз учиться

Не поздно, не рано всегда и везде.

И к знаниям новым всем нужно стремиться,

Ведь в знаниях — сила, как в яркой звезде!

И книга тебе будет пусть лучшим другом,

Ты к новому без нареканий стремись.

Пускай от удач голова идет кругом,

С Днем знаний! И к тайне сейчас прикоснись.

***

Поздравляю я с днём знаний,

Только добрых пожеланий!

Впереди учебный год —

Пусть отлично он пройдёт!

И учебник другом станет,

Без умений не оставит.

Пусть будут верными друзья

И добрыми — учителя.

Желаю творческих свершений,

Успехов, ярких достижений,

Идей, невиданных высот!

И пусть во всём всегда везёт!

***

С Днем знаний, с праздником осенним!

Пришла пора, звенят звонки,

И снова деток приглашают:

"Скорее в класс, ученики".

Учеба — дело непростое,

Но всё получится, ты знай.

С упорством твердым и терпением

Вершин добьешься, лишь дерзай.

Поздравления с днем знаний в прозе и картинках

***

Звенит первый звонок, кипят свежие эмоции — это праздник, День знаний! Поздравляю всех, учителей и учащихся с новым учебным годом. Пусть он будет легок и насыщен. Пусть раскроются новые таланты, усвоится учебный материал и на отлично сдадутся контрольные. Успехов, высоких результатов и хорошего настроения!

***

С Днем знаний! Пусть этот год будет намного ярче, круче и успешнее, чем предыдущий год учебы, пусть впереди ждет много открытий, свершений и блистательных побед. Стремись, участвуй, учись, действуй, мечтай, трудись, старайся, верь и побеждай! Желаю только пятерок и только отличного настроения!

***

Поздравляю с Днем знаний! Пусть этот год будет невероятно интересным и успешным, пусть каждый его день будет плодотворным, насыщенным, ярким, радостным и запоминающимся. Желаю высоких отметок и творческих полетов, желаю широких возможностей и просторов веселья.

***

С Днём знаний. Желаю, чтобы этот год открывал для тебя новые границы к успеху. Учись легко, покоряй намеченные вершины, не сомневайся в себе и пополняй свою копилку достойными победами. Желаю хороших отметок, интересных уроков и ярких дней в новом учебном году!

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Автор: Алина Вишневская