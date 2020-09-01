1 сентября – День знаний и начало нового учебного года. Летние каникулы остались позади, впереди же у школьников месяцы упорного труда.
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День знаний сопровождается рядом традиций, привычных для учеников и их родителей. Речь идет, в частности, о праздничных первых звонках, море цветов и белых бантов, и, конечно, традиционных первых уроков, посвященных конкретной теме. Все это происходит под сопровождение радостного волнения.
Конечно, 1 сентября принято поздравлять с Днем знаний. УНИАН собрал самые искренние поздравления в стихах и прозе, а также яркие картинки и открытки по случаю данного особого праздника.
С Днем знаний – поздравительные стихи и открытки
***
Вот и лето пролетело,
Вновь сентябрь наступил.
И торжественно День знаний
Отмечает целый мир.
Пожелаем вам, ребята,
Лишь пятерок в дневнике,
Сил, здоровья и удачи,
Нужных знаний в голове!
***
С Днем знаний, с началом свершений!
Хороших оценок, творить.
Понятных задачек, верных решений,
Красиво, уверенно жить.
Чудных проектов, больших достижений,
Достойных поступков, добра.
Пусть год будет полон огня, удивления.
Учиться приходит пора.
***
Вот и осени дыхание,
Новый лист календаря.
Снова наступил День знаний —
Главный праздник сентября!
Ты с хорошим настроением
В школу каждый день иди.
На любой вопрос решение
Сможешь ты тогда найти!
И с любой задачей школьной,
Знаем, справишься шутя.
Радуйся годам веселым,
Они быстро пролетят!
***
Учиться, учиться, еще раз учиться
Не поздно, не рано всегда и везде.
И к знаниям новым всем нужно стремиться,
Ведь в знаниях — сила, как в яркой звезде!
И книга тебе будет пусть лучшим другом,
Ты к новому без нареканий стремись.
Пускай от удач голова идет кругом,
С Днем знаний! И к тайне сейчас прикоснись.
***
Поздравляю я с днём знаний,
Только добрых пожеланий!
Впереди учебный год —
Пусть отлично он пройдёт!
И учебник другом станет,
Без умений не оставит.
Пусть будут верными друзья
И добрыми — учителя.
Желаю творческих свершений,
Успехов, ярких достижений,
Идей, невиданных высот!
И пусть во всём всегда везёт!
***
С Днем знаний, с праздником осенним!
Пришла пора, звенят звонки,
И снова деток приглашают:
"Скорее в класс, ученики".
Учеба — дело непростое,
Но всё получится, ты знай.
С упорством твердым и терпением
Вершин добьешься, лишь дерзай.
Поздравления с днем знаний в прозе и картинках
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Звенит первый звонок, кипят свежие эмоции — это праздник, День знаний! Поздравляю всех, учителей и учащихся с новым учебным годом. Пусть он будет легок и насыщен. Пусть раскроются новые таланты, усвоится учебный материал и на отлично сдадутся контрольные. Успехов, высоких результатов и хорошего настроения!
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С Днем знаний! Пусть этот год будет намного ярче, круче и успешнее, чем предыдущий год учебы, пусть впереди ждет много открытий, свершений и блистательных побед. Стремись, участвуй, учись, действуй, мечтай, трудись, старайся, верь и побеждай! Желаю только пятерок и только отличного настроения!
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Поздравляю с Днем знаний! Пусть этот год будет невероятно интересным и успешным, пусть каждый его день будет плодотворным, насыщенным, ярким, радостным и запоминающимся. Желаю высоких отметок и творческих полетов, желаю широких возможностей и просторов веселья.
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С Днём знаний. Желаю, чтобы этот год открывал для тебя новые границы к успеху. Учись легко, покоряй намеченные вершины, не сомневайся в себе и пополняй свою копилку достойными победами. Желаю хороших отметок, интересных уроков и ярких дней в новом учебном году!
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