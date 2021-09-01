У этого праздника нет фиксированной даты - каждый год украинцы празднуют его в разных числах, но всегда это - воскресенье и всегда - первое в сентябре. Ранее мы рассказывали о том, какие еще выходные и праздники в сентябре ждут нас, а сегодня сосредоточимся на одном из них.
Когда День предпринимателя в Украине - дата торжества
Читайте такжеПравославный календарь на сентябрь 2021: перечень религиозных праздниковВ 2021-м году праздник отмечают 5 сентября - в воскресенье. Впервые учредил его в 1998 году действующий, на тот момент, президент Украины - Леонид Кучма. Коллективно решили, что необходимо утвердить отдельную дату для того, чтобы поощрить предпринимателей, которые помогают в решении экономических проблем Украины.
Киев и другие города нашей страны активно поддерживают традицию и устраивают в честь Дня предпринимателя разные конференции, ярмарки профессий и выставки. На подобных мероприятиях владельцы бизнеса могут познакомиться с коллегами, поделиться своим опытом, предложить свои товары и даже найти сотрудников.
С днем предпринимателя - искренние стихотворения к празднику
Бизнесменам Украины
Выражаю я почёт,
Пусть доход растёт стабильно,
Дело крепнет каждый год!
Кошелёк пусть не пустеет,
И успех не подведёт,
И поможет вам стремленье
Сотни покорить высот!
***
С Днем предпринимателя нашей Украины!
Пусть доходы подрастают ваши непременно.
А грустить у вас не будет ни одной причины.
Жить вы станете в достатке необыкновенном!
Пусть клиенты не забудут ваше предприятие,
Вам приносят свои деньги и улыбок море,
Поздравляем вас душевно, наш предприниматель,
Пожелаем много счастья и не ведать горя!
***
С Днем предпринимателя
Вас я сегодня поздравляю.
В делах будьте старательны,
Пусть доходы пребывают.
Клиентов много новых вам,
Партнеров адекватных,
Сделки чтоб вели к деньгам,
Прибыли, богатству.
И на отдых вы, конечно, часто
Время старайтесь, находите,
Ведь не в работе только счастье,
Ей одной только не живите.
***
Бизнесмен родимой Украины,
Нынче мы спешим поздравить Вас,
И для этого есть веские причины,
Ведь День предпринимателя у нас!
И пусть Ваш бизнес ярко процветает,
Большую прибыль, Вам всегда даря,
Вы - трудоголик, это каждый знает,
И мы хотим, чтобы трудились Вы не зря!
День предпринимателя 2021 - пожелания в прозе и красивые открытки
Профессия предпринимателя - особый труд, эти важные люди участвуют напрямую в формировании экономического строя и демократического общества. И в первое воскресенье сентября мы отдаём должное всем предпринимателям Украины и желаем счастья и всех благ: благополучия, благосостояния, благоденствия. С праздником!
Уважаемые бизнесмены-предприниматели! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Страна вами гордится, ведь вы поднимаете нашу экономику, даёте работу тысячам людей и в тоже время доказываете всем сомневающимся в своих способностях: "Бизнес по зубам каждому! Не важно что и кто ты, важно - идти к своей цели до конца". С праздником!
С Днём предпринимателя Украины. Желаю толстой, прочной и крепкой предпринимательской жилки, желаю рационально использовать все свои ресурсы, а ресурсов этих пусть у тебя будет больше, чем предостаточно. Всегда выходи в большой плюс, верь в себя, работай с успехом и живи с улыбкой.
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