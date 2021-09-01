Ежегодно в Украине день предпринимателя отмечают в первое воскресенье сентября

У этого праздника нет фиксированной даты - каждый год украинцы празднуют его в разных числах, но всегда это - воскресенье и всегда - первое в сентябре. Ранее мы рассказывали о том, какие еще выходные и праздники в сентябре ждут нас, а сегодня сосредоточимся на одном из них.

Когда День предпринимателя в Украине - дата торжества

Читайте такжеПравославный календарь на сентябрь 2021: перечень религиозных праздниковВ 2021-м году праздник отмечают 5 сентября - в воскресенье. Впервые учредил его в 1998 году действующий, на тот момент, президент Украины - Леонид Кучма. Коллективно решили, что необходимо утвердить отдельную дату для того, чтобы поощрить предпринимателей, которые помогают в решении экономических проблем Украины.

Киев и другие города нашей страны активно поддерживают традицию и устраивают в честь Дня предпринимателя разные конференции, ярмарки профессий и выставки. На подобных мероприятиях владельцы бизнеса могут познакомиться с коллегами, поделиться своим опытом, предложить свои товары и даже найти сотрудников.

С днем предпринимателя - искренние стихотворения к празднику

Бизнесменам Украины

Выражаю я почёт,

Пусть доход растёт стабильно,

Дело крепнет каждый год!

Кошелёк пусть не пустеет,

И успех не подведёт,

И поможет вам стремленье

Сотни покорить высот!

***

С Днем предпринимателя нашей Украины!

Пусть доходы подрастают ваши непременно.

А грустить у вас не будет ни одной причины.

Жить вы станете в достатке необыкновенном!

Пусть клиенты не забудут ваше предприятие,

Вам приносят свои деньги и улыбок море,

Поздравляем вас душевно, наш предприниматель,

Пожелаем много счастья и не ведать горя!

***

С Днем предпринимателя

Вас я сегодня поздравляю.

В делах будьте старательны,

Пусть доходы пребывают.

Клиентов много новых вам,

Партнеров адекватных,

Сделки чтоб вели к деньгам,

Прибыли, богатству.

И на отдых вы, конечно, часто

Время старайтесь, находите,

Ведь не в работе только счастье,

Ей одной только не живите.

***

Бизнесмен родимой Украины,

Нынче мы спешим поздравить Вас,

И для этого есть веские причины,

Ведь День предпринимателя у нас!

И пусть Ваш бизнес ярко процветает,

Большую прибыль, Вам всегда даря,

Вы - трудоголик, это каждый знает,

И мы хотим, чтобы трудились Вы не зря!

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Профессия предпринимателя - особый труд, эти важные люди участвуют напрямую в формировании экономического строя и демократического общества. И в первое воскресенье сентября мы отдаём должное всем предпринимателям Украины и желаем счастья и всех благ: благополучия, благосостояния, благоденствия. С праздником!

Уважаемые бизнесмены-предприниматели! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Страна вами гордится, ведь вы поднимаете нашу экономику, даёте работу тысячам людей и в тоже время доказываете всем сомневающимся в своих способностях: "Бизнес по зубам каждому! Не важно что и кто ты, важно - идти к своей цели до конца". С праздником!

С Днём предпринимателя Украины. Желаю толстой, прочной и крепкой предпринимательской жилки, желаю рационально использовать все свои ресурсы, а ресурсов этих пусть у тебя будет больше, чем предостаточно. Всегда выходи в большой плюс, верь в себя, работай с успехом и живи с улыбкой.

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Автор: Кристина Кащавцева