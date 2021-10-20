20 октября во всем мире отмечается День повара.

Впервые День повара учредила Всемирная ассоциация поваров (WACS) в 2004 году. Этот праздник необходим, чтобы воздать почести мужчинам и женщинам, которые посвятили свою жизнь кулинарному искусству. УНИАН расскажет, как возник праздник и поделится вариантами оригинальных поздравлений.

Предлагаем вам прочесть, какой церковный праздник 20 октября отмечают православные.

День повара в Украине - история торжества

Читайте также20 октября 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьВ 1995 году действующий президент Украины Леонид Кучма учредил праздник - День работников пищевой промышленности. Отмечается он в третье воскресенье октября, отмечают праздник те, кто имеет отношение не только к приготовлению, но и к производству пищевых продуктов.

День повара немного о другом, его дата фиксированная - 20 октября. В этот день по всему миру проводятся семинары и конференции, на которых кулинары делятся опытом и представляют коллегам гастрономические новинки. Во многих ресторанах устраивают различные акции, приуроченные к празднику. Знаменитые повара проводят мастер-классы для тех, кто желает усовершенствовать свои навыки в приготовлении блюд.

С Днем повара - открытки к празднику, поздравления в стихах и прозе

Сегодня праздник поваров,

Нет в мире лучше мастеров,

Готовят всё они с душой:

И щи, и борщ, и суп с лапшой,

Мы в этот день желаем вам

Вставать с улыбкой по утрам,

Свою работу уважать,

Оклад достойный получать,

Чтобы сбывались все мечты,

Вокруг побольше доброты,

Идти по жизни, не спеша,

От счастья пела чтоб душа!

Поздравляю всех поваров, мастеров своего поварского дела, людей, которые творят кулинарные шедевры, настоящих художников гастрономии! Желаю успеха у плиты, пускай с каждым днем в ваших золотых руках рождаются все новые и новые вкусные рецепты. Желаю вам всегда творческого вдохновения и отличного настроения, которое непременно станет лучшей приправой к вашим блюдам.

***

Желаем в жизни только вкусных блюд!

А для того нужны ингредиенты:

Любовь, здоровье, дружба и уют,

И много добрых слов и комплиментов!

Щепотку радости добавим и удачи,

Улыбка блюду нужный вкус придаст,

И если слез, то лишь от счастья — не иначе!

С Днем повара мы поздравляем вас!

Умение готовить вкусную пищу, аппетитные и оригинальные блюда — настоящее искусство, которое достойно восхищения и присуще всем вам, наши уважаемые повара. Ваши кулинарные шедевры покорили сердца сотен и тысяч самых привередливых гурманов! Желаем вам продолжать удивлять нас своим кулинарным мастерством, жить сладко, вкусно и красиво, не останавливаться на достигнутом и однажды открыть свой собственный ресторан!

***

Ты повар лучший, без сомненья,

А значит, в этот праздник свой

Прими от сердца поздравленье!

Пусть счастье будет рядышком с тобой.

Пусть кулинарные успехи

Тебе доход и славу принесут.

Пусть на пути растают все помехи,

И воссияют в жизни радость и уют.

Поздравляю с Международным днём повара! Желаю вкусно не только готовить, но и жить. Пусть каждый день дарит вдохновение для творчества на кухне. Пусть каждый рецепт будет удачным, а каждое блюдо — изумительным. Желаю здоровья, энергии, бодрости и сил. А ещё пожелаю частых праздников жизни, любви, поддержки семьи и удачи!

***

Пусть на кухне все кипит,

В жизни все пылает,

И пусть повседневный быт

Вечно вдохновляет.

Творческий в работе путь

Будет пусть успешным,

Вовремя всегда рискнуть

В ритме безмятежном.

Чтоб шедевром было блюдо,

И во всем успеха Вам,

И признания повсюду

Самым лучшим поварам!

Поздравляю самую вкусную профессию с праздником! Пусть Ваши изысканные кулинарные шедевры высоко ценят и съедают за минуту. Пускай жизнь будет такой же разносторонней и яркой, как количество вкусов и специй. Пусть работа, кроме высокой оплаты, приносит колоссальное удовольствие и реализацию своих талантов и способностей!

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Автор: Кристина Кащавцева