Всемирный день повара 2021 / depositphotos.com

Впервые День повара учредила Всемирная ассоциация поваров (WACS) в 2004 году. Этот праздник необходим, чтобы воздать почести мужчинам и женщинам, которые посвятили свою жизнь кулинарному искусству. УНИАН расскажет, как возник праздник и поделится вариантами оригинальных поздравлений.

Предлагаем вам прочесть, какой церковный праздник 20 октября отмечают православные.

День повара в Украине - история торжества

Читайте также20 октября 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьВ 1995 году действующий президент Украины Леонид Кучма учредил праздник - День работников пищевой промышленности. Отмечается он в третье воскресенье октября, отмечают праздник те, кто имеет отношение не только к приготовлению, но и к производству пищевых продуктов.

День повара немного о другом, его дата фиксированная - 20 октября. В этот день по всему миру проводятся семинары и конференции, на которых кулинары делятся опытом и представляют коллегам гастрономические новинки. Во многих ресторанах устраивают различные акции, приуроченные к празднику. Знаменитые повара проводят мастер-классы для тех, кто желает усовершенствовать свои навыки в приготовлении блюд.

С Днем повара - открытки к празднику, поздравления в стихах и прозе

Сегодня праздник поваров,

Нет в мире лучше мастеров,

Готовят всё они с душой:

И щи, и борщ, и суп с лапшой,

Мы в этот день желаем вам

Вставать с улыбкой по утрам,

Свою работу уважать,

Оклад достойный получать,

Чтобы сбывались все мечты,

Вокруг побольше доброты,

Идти по жизни, не спеша,

От счастья пела чтоб душа!

Поздравления с Днем повара / bipbap.ru

Поздравляю всех поваров, мастеров своего поварского дела, людей, которые творят кулинарные шедевры, настоящих художников гастрономии! Желаю успеха у плиты, пускай с каждым днем в ваших золотых руках рождаются все новые и новые вкусные рецепты. Желаю вам всегда творческого вдохновения и отличного настроения, которое непременно станет лучшей приправой к вашим блюдам.

***

Желаем в жизни только вкусных блюд!

А для того нужны ингредиенты:

Любовь, здоровье, дружба и уют,

И много добрых слов и комплиментов!

Щепотку радости добавим и удачи,

Улыбка блюду нужный вкус придаст,

И если слез, то лишь от счастья — не иначе!

С Днем повара мы поздравляем вас!

Оригинальная открытка к празднику / bipbap.ru

Умение готовить вкусную пищу, аппетитные и оригинальные блюда — настоящее искусство, которое достойно восхищения и присуще всем вам, наши уважаемые повара. Ваши кулинарные шедевры покорили сердца сотен и тысяч самых привередливых гурманов! Желаем вам продолжать удивлять нас своим кулинарным мастерством, жить сладко, вкусно и красиво, не останавливаться на достигнутом и однажды открыть свой собственный ресторан!

***

Ты повар лучший, без сомненья,

А значит, в этот праздник свой

Прими от сердца поздравленье!

Пусть счастье будет рядышком с тобой.

Пусть кулинарные успехи

Тебе доход и славу принесут.

Пусть на пути растают все помехи,

И воссияют в жизни радость и уют.

День повара 2021 в Украине / bipbap.ru

Поздравляю с Международным днём повара! Желаю вкусно не только готовить, но и жить. Пусть каждый день дарит вдохновение для творчества на кухне. Пусть каждый рецепт будет удачным, а каждое блюдо — изумительным. Желаю здоровья, энергии, бодрости и сил. А ещё пожелаю частых праздников жизни, любви, поддержки семьи и удачи!

***

Пусть на кухне все кипит,

В жизни все пылает,

И пусть повседневный быт

Вечно вдохновляет.

Творческий в работе путь

Будет пусть успешным,

Вовремя всегда рискнуть

В ритме безмятежном.

Чтоб шедевром было блюдо,

И во всем успеха Вам,

И признания повсюду

Самым лучшим поварам!

Как поздравить с Днем повара / bipbap.ru

Поздравляю самую вкусную профессию с праздником! Пусть Ваши изысканные кулинарные шедевры высоко ценят и съедают за минуту. Пускай жизнь будет такой же разносторонней и яркой, как количество вкусов и специй. Пусть работа, кроме высокой оплаты, приносит колоссальное удовольствие и реализацию своих талантов и способностей!

Поздравления с праздником для кулинаров / bipbap.ru

Читайте также:

Автор: Кристина Кащавцева