Сегодня христианская церковь чтит память святых Сергиев.

Преподобный Сергий Вологодский подвизался сначала на Афоне, а потом в обители Сергия Радонежского. Святой любил уединение, поэтому удалился в вологодские леса, на берегу реки построил часовню и подвизался там. Страдал от холода и голода, однажды был бит разбойниками. Вскоре к Сергию начали приходить люди - за советом, наставлением или для того, чтобы разделить подвиги. Так собралось около 40 человек, построен храм и основана Нуромская Спасская обитель.

В честь преподобного Сергия отмечается народный праздник 20 октября - Сергий Зимний.

Православный праздник 20 октября - мучеников Сергия и Вакха

Читайте такжеИменины в ноябре: какие имена празднуют День ангела и как назвать ребенкаСергий и Вакх жили во времена правления Максимилиана и были сановниками в Риме. Исповедовали христианство, но скрывали это. Завистники донесли на святых императору, царь не поверил и устроил празднование в честь почитания идолов. Сергий и Вакх не явились в капище. Император пожалел своих сановников, пытаясь выяснить, почему они продолжают верить во Христа.

Позже отправил их к Антиоху - правителю Востока, который ненавидел христиан. Тот был обязан им своим положением, поэтому просил святых отречься от Христа, чтобы не мучиться. Сергий и Вакх отказались, тогда Антиох подверг их страшным мучениям. Случилось это около 350 года.

Церковный праздник 20 октября - день памяти мучеников Иулиана пресвитера и Кесарии диакона

Иулиан и Кесария пострадали во времена правления Клавдия I. Кесарии пришел в город Терракинию и, увидев языческие жертвы, затоптал их ногами. Его заключили в темницу, а потом силой привели к капищу языческих идолов. Только Кесарии подошел к капищу, как оно обрушилось, похоронив под останками языческих жрецов. В этом деянии к нему присоединился Иулиан. За такой поступок мучеников бросили в море. Тела их выловили христиане и похоронили.

Приметы 20 октября

снег пошел в этот день - зима будет долгой и морозной;

туман стелется - к ухудшению погоды;

луна сегодня мутная и бледная - скоро пойдет дождь или снег.

Что сегодня нельзя делать

Наши предки верили, что в день Сергия Зимнего нельзя носить старые вещи. Хотя бы один предмет гардероба должен быть новым. Такой нехитрый обряд "притянет" богатство и благополучие на весь год.

Сегодня также не рекомендуется давать деньги в долг, совершать крупные траты. Если вам поступает заманчивое предложение (личного или рабочего характера), не отказывайтесь, иначе удача надолго отвернется.

Что можно делать 20 октября

Славяне издавна соблюдали традицию этого дня - с утра кормили скот, только потом садились завтракать сами. Печь должен быть растопить самый младший член семьи, тогда тепло в доме будет круглый год.

Что касается обрядов на Сергия Зимнего, они тоже были простыми: девушки в этот день покрывали свою голову новым платком, желая уберечься от головной боли на весь год. Существовал и другой обряд - проснувшись, нужно было умыться кислым молоком. Считалось, что такой ритуал продлевает молодость и красоту.

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Автор: Кристина Кащавцева