День победы 2021 Украина / фото REUTERS

8 и 9 мая в Украине вспоминают о страшных событиях 76-летней давности, которые принесли много горя в украинские семьи. Эти дни посвящены всем жертвам Второй мировой войны. 8 мая отмечается День памяти и примирения, а сегодня празднуется День победы. 9 мая 1945 года в 00:43 по Киеву Германия подписала Второй акт о капитуляции. Символом Дня победы в Украине является цветок красного мака. Этот день подарит нам официальный выходной.

Поздравления с Днем победы во Второй мировой войне

С Днем победы 2021 / фото vesti.ua

В этот славный день Победы

Я хочу вам пожелать

Великий подвиг наших предков

Никогда не забывать.

Пусть не льются больше слёзы

По погибшим сыновьям,

Стороной обходят грозы,

Вечен мир будь, данный нам.

Поздравления с Днем победы / фото bonnycards.ru

Уж давно отгремела война,

Снова синее небо над нами.

Только память о прошлом жива,

Эту боль не забыть нам с годами.

С Днем Победы! Пусть птицы поют,

Пусть планета пестреет цветами.

Небосклон разукрасит салют

В честь героев, что нынче не с нами!

С Днем победы 2021 / фото vesti.ua

Пускай не будет в мире войн,

Пусть не свистит над головой

Безжалостный, глухой снаряд,

Спокойным будет сон ребят.

Пусть матери не знают слез

За сыновей, что бой унес,

Родных чтоб не теряли вы.

С 9 Мая, с днем весны!

Поздравления с Днем победы 2021 / фото davno.ru

Пускай не повторяется

Трагедия войны,

Пускай не забывается

Тот подвиг всей страны.

Пусть радуются дети,

Пусть в будущем их ждет

Согласье во всем свете

И чистый небосвод.

Поздравления с 9 мая / фото apostrophe.ua

Желаю неба чистого,

И мира без войны,

И солнышка лучистого,

Над всей землей страны.

Родных, любимых — с праздником!

Любви, здоровья, сил!

Чтоб каждый день вас радовал

И счастье приносил.

С 9 мая поздравления / фото davno.ru

Теплеет май, щебечут птицы,

Победе славной гимн поют,

И солнце яркое лучится,

И праздничный гремит салют.

Всегда мы будет подвиг помнить

Солдат, что Родину спасли.

И благодарность вам бездонна

За жизнь и мир родной земли!

С Днем победы картинки / фото davno.ru

Самый светлый день в году

Празднует страна.

Знамя вьется на ветру,

Музыка слышна.

Пусть резвится детвора!

Пусть сверкает май!

Не затронула война,

Их беспечный рай.

С 9 мая открытки / фото davno.ru

Пусть небо будет голубым,

Пусть в небе не клубится дым,

Пусть пушки грозные молчат

И пулеметы не строчат,

Чтоб жили люди, города...

Мир нужен на земле всегда!

С Днем победы открытки / фото apostrophe.ua

Поздравляю вас с Днём Победы и желаю, чтобы над головой всегда было мирное небо, а каждый следующий день дарил счастье, улыбки и звонкий смех детей. Давайте всегда помнить с честью и достоинством и честью тех героев, которые подарили нам мир и свободу. Давайте смотреть в будущее с доброй надеждой и радоваться настоящему.

***

Поздравляю с Днем Победы! Пусть ваша семья всегда живет под мирным небом, пусть никогда не придется вам и вашим близким познать горечь войны. Счастья вам, улыбок, смеха и радости.

***

С Днем победы! Желаю, чтобы над головой всегда было мирное небо, чтобы этот мир каждый день дарил только счастье, радость, веселые улыбки и звонкий смех детей. Пусть отголоски войны останутся только в книгах и фильмах!

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Автор: Екатерина Пулатова