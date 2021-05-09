Сегодня отмечается праздник победы во Второй мировой войне.

8 и 9 мая в Украине вспоминают о страшных событиях 76-летней давности, которые принесли много горя в украинские семьи. Эти дни посвящены всем жертвам Второй мировой войны. 8 мая отмечается День памяти и примирения, а сегодня празднуется День победы. 9 мая 1945 года в 00:43 по Киеву Германия подписала Второй акт о капитуляции. Символом Дня победы в Украине является цветок красного мака. Этот день подарит нам официальный выходной.

Поздравления с Днем победы во Второй мировой войне

В этот славный день Победы

Я хочу вам пожелать

Великий подвиг наших предков

Никогда не забывать.

Пусть не льются больше слёзы

По погибшим сыновьям,

Стороной обходят грозы,

Вечен мир будь, данный нам.

Уж давно отгремела война,

Снова синее небо над нами.

Только память о прошлом жива,

Эту боль не забыть нам с годами.

С Днем Победы! Пусть птицы поют,

Пусть планета пестреет цветами.

Небосклон разукрасит салют

В честь героев, что нынче не с нами!

Пускай не будет в мире войн,

Пусть не свистит над головой

Безжалостный, глухой снаряд,

Спокойным будет сон ребят.

Пусть матери не знают слез

За сыновей, что бой унес,

Родных чтоб не теряли вы.

С 9 Мая, с днем весны!

Пускай не повторяется

Трагедия войны,

Пускай не забывается

Тот подвиг всей страны.

Пусть радуются дети,

Пусть в будущем их ждет

Согласье во всем свете

И чистый небосвод.

Желаю неба чистого,

И мира без войны,

И солнышка лучистого,

Над всей землей страны.

Родных, любимых — с праздником!

Любви, здоровья, сил!

Чтоб каждый день вас радовал

И счастье приносил.

Теплеет май, щебечут птицы,

Победе славной гимн поют,

И солнце яркое лучится,

И праздничный гремит салют.

Всегда мы будет подвиг помнить

Солдат, что Родину спасли.

И благодарность вам бездонна

За жизнь и мир родной земли!

Самый светлый день в году

Празднует страна.

Знамя вьется на ветру,

Музыка слышна.

Пусть резвится детвора!

Пусть сверкает май!

Не затронула война,

Их беспечный рай.

Пусть небо будет голубым,

Пусть в небе не клубится дым,

Пусть пушки грозные молчат

И пулеметы не строчат,

Чтоб жили люди, города...

Мир нужен на земле всегда!

Поздравляю вас с Днём Победы и желаю, чтобы над головой всегда было мирное небо, а каждый следующий день дарил счастье, улыбки и звонкий смех детей. Давайте всегда помнить с честью и достоинством и честью тех героев, которые подарили нам мир и свободу. Давайте смотреть в будущее с доброй надеждой и радоваться настоящему.

***

Поздравляю с Днем Победы! Пусть ваша семья всегда живет под мирным небом, пусть никогда не придется вам и вашим близким познать горечь войны. Счастья вам, улыбок, смеха и радости.

***

С Днем победы! Желаю, чтобы над головой всегда было мирное небо, чтобы этот мир каждый день дарил только счастье, радость, веселые улыбки и звонкий смех детей. Пусть отголоски войны останутся только в книгах и фильмах!

Вам также может быть интересно:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова