С Днем отца: лучшие поздравления для папы
Сегодня, 21 июня, в Украине отмечают День отца.
8 мая 2019 года, Кабинет министров утвердил указ президента о назначении общенационального Дня отца. День отца теперь отмечается ежегодно в третье воскресенье июня.
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Поздравления с Днем отца в стихах
С Днем отца я поздравляю,
Будь здоров, любимый папа,
На удачу и добро
Будет жизнь пускай богата.
Говорю за все спасибо:
За поддержку и совет,
Я желаю тебе силы,
Бодрости и долгих лет.
***
Пишу и не хватает слов,
Всё я тебе отдать готов!
Отец, здоров и счастлив будь,
Пусть будет радостным твой путь!
Чтоб всегда был и весел, и мил,
Чтобы сад свой любовно растил,
Чтоб каждый день удачу приносил,
И чтобы мирно и без горя жил!
Помнишь день, когда на руки
Ты ребенка первым взял? -
Ну привет, малыш, я папа, -
Ты тихонько прошептал…
И с тех пор ты самый лучший!
Самый нежный сердца стук;
Ты родной, любовь несущий,
Ты – отец. И верный друг
С первого земного вздоха,
Каждый день и год. И вновь
Обожаньем наша кроха
Тебе платит за любовь.
В День отца хочу признаться:
Рады мы день ото дня
Папой нашим восхищаться!
Очень любим мы тебя!
Я за тобой, как за стеной,
Спасибо папочка родной,
За ласку твою и любовь,
За то, что всегда со мной,
За то, что делал для меня,
В день отца обнимаю я тебя.
Поздравления с Днем отца от сына:
Вот папин день и наступил.
Хочу, чтоб радость он дарил,
Добра, здоровья на года,
Любви взаимной навсегда.
И чтоб печали не касались,
Друзья надежными остались,
Удачи, счастья без конца.
Любимый папа, с Днем отца!
Поздравления с Днем отца в прозе
Папочка, поздравляю тебя с днем отца! Желаю тебе счастья, чтобы жизнь была в радость и не съела рутина, чтобы было здоровье крепким, а сердце - вечно молодым. Пускай судьба почаще награждает за все старания твои, и всегда оберегает, что бы не случилось, и где бы ни был ты. Желаю, чтобы удача всегда была тебе верна, и было радостным каждое мгновение.
***
Милый, любимый, родной, мягкий, добрый, а иногда суровый и хмурый, но всегда самый сильный, всегда самый смелый, всегда самый лучший и замечательный! Я безмерно счастлива, что качалась на твоих руках, желаю им сил и энергии. Я бесконечно благодарна, что всегда могу прижаться к твоим плечам, желаю им здоровья и молодости. Я невероятно богата тем, что мне принадлежит твое сердце, ему я желаю огромного счастья и благополучия. С днем отца, мой любимый и родной папуля!
***
День отца — не слишком популярный праздник, но пропускать его я не хочу, так как это еще один повод рассказать о том, как я тебя люблю, мой папочка. Пусть все говорят, что мы не ладим, но ты-то знаешь, что звание «папина дочка», оправдано мной на все 100%. Так пусть же здоровье тебя не подводит, удача следует за тобой по пятам, а дома не угасает любовь.
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