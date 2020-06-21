С Днем отца: лучшие поздравления для папы

21 июня в Украине отмечают День отца.

Сегодня, 21 июня, в Украине отмечают День отца.

8 мая 2019 года, Кабинет министров утвердил указ президента о назначении общенационального Дня отца. День отца теперь отмечается ежегодно в третье воскресенье июня.

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Поздравления с Днем отца в стихах

С Днем отца я поздравляю,

Будь здоров, любимый папа,

На удачу и добро

Будет жизнь пускай богата.

Говорю за все спасибо:

За поддержку и совет,

Я желаю тебе силы,

Бодрости и долгих лет.

***

Пишу и не хватает слов,

Всё я тебе отдать готов!

Отец, здоров и счастлив будь,

Пусть будет радостным твой путь!

Чтоб всегда был и весел, и мил,

Чтобы сад свой любовно растил,

Чтоб каждый день удачу приносил,

И чтобы мирно и без горя жил!

Помнишь день, когда на руки

Ты ребенка первым взял? -

Ну привет, малыш, я папа, -

Ты тихонько прошептал…

И с тех пор ты самый лучший!

Самый нежный сердца стук;

Ты родной, любовь несущий,

Ты – отец. И верный друг

С первого земного вздоха,

Каждый день и год. И вновь

Обожаньем наша кроха

Тебе платит за любовь.

В День отца хочу признаться:

Рады мы день ото дня

Папой нашим восхищаться!

Очень любим мы тебя!

Я за тобой, как за стеной,

Спасибо папочка родной,

За ласку твою и любовь,

За то, что всегда со мной,

За то, что делал для меня,

В день отца обнимаю я тебя.

Поздравления с Днем отца от сына:

Вот папин день и наступил.

Хочу, чтоб радость он дарил,

Добра, здоровья на года,

Любви взаимной навсегда.

И чтоб печали не касались,

Друзья надежными остались,

Удачи, счастья без конца.

Любимый папа, с Днем отца!

Поздравления с Днем отца в прозе

Папочка, поздравляю тебя с днем отца! Желаю тебе счастья, чтобы жизнь была в радость и не съела рутина, чтобы было здоровье крепким, а сердце - вечно молодым. Пускай судьба почаще награждает за все старания твои, и всегда оберегает, что бы не случилось, и где бы ни был ты. Желаю, чтобы удача всегда была тебе верна, и было радостным каждое мгновение.

***

Милый, любимый, родной, мягкий, добрый, а иногда суровый и хмурый, но всегда самый сильный, всегда самый смелый, всегда самый лучший и замечательный! Я безмерно счастлива, что качалась на твоих руках, желаю им сил и энергии. Я бесконечно благодарна, что всегда могу прижаться к твоим плечам, желаю им здоровья и молодости. Я невероятно богата тем, что мне принадлежит твое сердце, ему я желаю огромного счастья и благополучия. С днем отца, мой любимый и родной папуля!

***

День отца — не слишком популярный праздник, но пропускать его я не хочу, так как это еще один повод рассказать о том, как я тебя люблю, мой папочка. Пусть все говорят, что мы не ладим, но ты-то знаешь, что звание «папина дочка», оправдано мной на все 100%. Так пусть же здоровье тебя не подводит, удача следует за тобой по пятам, а дома не угасает любовь.

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