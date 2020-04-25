Сегодня отмечают День дочери: лучшие поздравления и открытки

Праздник призван подчеркнуть важность и особую роль девочек-дочерей в каждой семье.

В последние годы в Украине стихийно обретает популярность новый неофициальный праздник – День дочери. Сложно сказать, что именно дало импульс к появлению подобной даты, но факт остается фактом: в конце апреля в сети резко возрастает интерес к празднику, посвященному девочкам.

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День дочери в Украине - какого числа

Считается, что День дочери отмечается 25 апреля. Это семейный праздник, очевидно призванный подчеркнуть важность и особую роль девочек-дочерей в каждой семье. Его также можно рассматривать как день повышенного внимания к проблемам семейного насилия и торговли детьми.

При этом, в мире существует несколько официальных дат схожей проблематики. Так, в 2012 году ООН провозгласила 11 октября Международным днем девочек. В США национальный день дочерей празднуется 25 сентября, а в Индии 24 января отмечается Национальный день девочек.

Так или иначе, в Украине подобный праздник востребован. 25 апреля может стать отличным поводом, чтобы напомнить девочкам и девушкам об их особой важности и роли в семье.

Поздравления с Днем дочери

Лучший способ поздравить близкого человека – сказать что-нибудь от чистого сердца. Но те, кто не чувствует в себе ораторских способностей, могут найти варианты поздравлений в сети.

«Дорогая доченька! В этот день желаю оставаться всегда яркой звездой и тёплым солнышком, милым и добрым человеком, искренней подругой и сильной личностью. Желаю приятных жизненных сюрпризов, удачи, радости, веры в себя и настоящей любви»

***

«Доченька! Хочу пожелать тебе красного цвета любви в радуге твоей жизни, оранжевых снов, счастья в ярко жёлтых, как солнце, тонах, зелёного цвета удачи, нежных голубых оттенков мечты, синего-синего неба вдохновения и фиолетового цвета радости».

***

«Дорогая наша девочка, поздравляем тебя с этим днем! Ты наше счастье, гордость и любовь! Пусть каждый новый день приносит улыбки, достижения и хороших людей. Будь счастлива!»

Поздравления с днем дочери в стихах

Моя славная принцесса,

Радость, доченька моя.

Я хочу, чтоб только счастьем

Жизнь твоя была полна.

Чтобы ярко ты блистала,

Покоряла красотой.

И в карьере успевала,

Шла отважно за мечтой.

Будь здоровой, моя радость,

Жить желаю я в любви.

Чтобы только вдохновением

Были дни твои полны.

***

Дочь любимая моя,

Поздравляю я тебя.

Пусть свершаются мечты.

Счастья, мира, доброты.

Веселись, сражайся, пой.

Поражай всех красотой.

Путешествуй, будь собой.

И, конечно же, простой.

Открывай мир для себя.

Относись к семье любя.

Я всегда горжусь тобой.

В мире больше нет такой.

***

Мой любимый ангелочек,

Доченька родная.

Моя крошка золотая,

Светлая такая.

В жизни мудрой будь всегда,

Избегай ошибок.

Будет жизнь пускай полна

Ласковых улыбок.

Пусть всегда с тобой по жизни

Будет половина —

Настоящий и любимый,

Преданный мужчина.

День дочери - картинки, открытки