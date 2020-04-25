Сегодня отмечают День дочери: лучшие поздравления и открытки
В последние годы в Украине стихийно обретает популярность новый неофициальный праздник – День дочери. Сложно сказать, что именно дало импульс к появлению подобной даты, но факт остается фактом: в конце апреля в сети резко возрастает интерес к празднику, посвященному девочкам.
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День дочери в Украине - какого числа
Считается, что День дочери отмечается 25 апреля. Это семейный праздник, очевидно призванный подчеркнуть важность и особую роль девочек-дочерей в каждой семье. Его также можно рассматривать как день повышенного внимания к проблемам семейного насилия и торговли детьми.
При этом, в мире существует несколько официальных дат схожей проблематики. Так, в 2012 году ООН провозгласила 11 октября Международным днем девочек. В США национальный день дочерей празднуется 25 сентября, а в Индии 24 января отмечается Национальный день девочек.
Так или иначе, в Украине подобный праздник востребован. 25 апреля может стать отличным поводом, чтобы напомнить девочкам и девушкам об их особой важности и роли в семье.
Поздравления с Днем дочери
Лучший способ поздравить близкого человека – сказать что-нибудь от чистого сердца. Но те, кто не чувствует в себе ораторских способностей, могут найти варианты поздравлений в сети.
«Дорогая доченька! В этот день желаю оставаться всегда яркой звездой и тёплым солнышком, милым и добрым человеком, искренней подругой и сильной личностью. Желаю приятных жизненных сюрпризов, удачи, радости, веры в себя и настоящей любви»
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«Доченька! Хочу пожелать тебе красного цвета любви в радуге твоей жизни, оранжевых снов, счастья в ярко жёлтых, как солнце, тонах, зелёного цвета удачи, нежных голубых оттенков мечты, синего-синего неба вдохновения и фиолетового цвета радости».
***
«Дорогая наша девочка, поздравляем тебя с этим днем! Ты наше счастье, гордость и любовь! Пусть каждый новый день приносит улыбки, достижения и хороших людей. Будь счастлива!»
Поздравления с днем дочери в стихах
Моя славная принцесса,
Радость, доченька моя.
Я хочу, чтоб только счастьем
Жизнь твоя была полна.
Чтобы ярко ты блистала,
Покоряла красотой.
И в карьере успевала,
Шла отважно за мечтой.
Будь здоровой, моя радость,
Жить желаю я в любви.
Чтобы только вдохновением
Были дни твои полны.
***
Дочь любимая моя,
Поздравляю я тебя.
Пусть свершаются мечты.
Счастья, мира, доброты.
Веселись, сражайся, пой.
Поражай всех красотой.
Путешествуй, будь собой.
И, конечно же, простой.
Открывай мир для себя.
Относись к семье любя.
Я всегда горжусь тобой.
В мире больше нет такой.
***
Мой любимый ангелочек,
Доченька родная.
Моя крошка золотая,
Светлая такая.
В жизни мудрой будь всегда,
Избегай ошибок.
Будет жизнь пускай полна
Ласковых улыбок.
Пусть всегда с тобой по жизни
Будет половина —
Настоящий и любимый,
Преданный мужчина.