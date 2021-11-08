День ангела Дмитрия отмечается 8 ноября в честь святого Дмитрия Солунского.

8 ноября христиане отмечают Дмитриев день – дату церковной памяти святого Дмитрия Солунского, казненного за свою веру во времена борьбы с христианством. Все Дмитрии в эту дату отмечают свои именины и принимают поздравления от близких. В нашей статье собраны самые красивые открытки и стихи по такому поводу.

Значение имени Дмитрий с древнегреческого – "посвященный Деметре (богине земледелия и плодородия)". Дмитрий это спокойный и не очень эмоциональный мужчина. Свои чувства он выражает не словами, а делами. Обладатель такого имени не любит ссоры и конфликты.

Поздравления с Днем ангела Дмитрия в стихах и прозе

Дмитрий, поздравления

Принимай мои,

Желаю, чтоб сбылись

Все мечты твои.

Пусть движется карьера

Неизменно вверх,

Желаю, чтоб ты был

Настроен на успех.

Пусть тебе удача

Сопутствует во всем,

Полной чашей счастья

Будет пусть твой дом.

***

Дмитрий, поздравляю!

Желаю успеха, творческих сил.

Вершины новые покоряй,

Уверенным будь и красивым.

Везения, удачи, любви,

Поклонниц прелестных и счастья,

Роскошно живи и люби,

Пускай обходят напасти!

***

Дмитрий, парень идеальный,

Будь спокоен и силен,

Не смотри на мир печально,

Будь отчаянно влюблен.

Пусть проходит время ярко,

Энергично, глубоко,

Принимай судьбы подарки,

Весело живи, легко.

***

Будь смел, отважен и умен,

И никогда не сомневайся,

Для счастья ведь ты был рожден,

И победить во всем старайся.

Желаю, Дмитрий, в жизни смеха,

Мыльным пузырем чтоб лопались проблемы,

И каждый день желаю лишь успеха,

Чтобы легко решал любые ты дилеммы.

***

Ты получи от жизни, Дима,

Все, что тебе необходимо,

Пусть сбудутся в твой день рожденья

Желанья все в одно мгновенье!

Живи, как в масле сыр, купайся

И каждым часом наслаждайся,

Пусть восхищенно отовсюду

Звучит: "Ты, Дима, просто чудо!"

***

Ты по жизни победитель,

Дима, Дмитрий, наш родной,

Пожелать хотим удачи,

Полон будет дом пусть твой!

От души хотим признаться,

Благодарны мы судьбе,

Что с таким прекрасным парнем

Свел нас случай на земле.

***

Дима, я желаю, чтобы ты всегда шагал по жизни бодро и уверенно, достигая всех поставленных целей! Пускай твой карьерный путь будет блестящим, друзья — верными, а здоровье — крепким! Желаю, чтобы в твоем доме всегда господствовали счастье, любовь, мир и уют! Будь оптимистом и всегда верь в лучшее!

***

Добивайся поставленной цели. Искренне радуйся каждому новому дню. Мотивируй себя на успех. Абстрагируйся от лени и скуки. Поздравляю тебя, Дима. Желаю энергии, здоровья и сил, а также сопутствующей удачи, любви и уверенности.

***

Поздравляю, Дмитрий! Желаю отменного здоровья, успешной карьеры, семейного счастья и верных друзей. Пусть сбудется твой намеченный жизненный план, пусть все идет как по маслу.

***

Дорогой Дима, желаю тебе море ярких событий, увлекательных путешествий и стабильной высокой зарплаты! Пускай в твоей семье всегда господствуют любовь, гармония и лад! Будь полон сил и энергии, чтобы воплощать в реальность самые сумасшедшие мечты!

С Днем ангела Дмитрия: открытки и картинки

Автор: Екатерина Пулатова